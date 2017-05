“Suor i Sorra” de l’Índia arriben a la Galeria H20 de la mà d’Olaf Pla Gràcia

La Galeria H2O, c/ Verdi, 152 de Barcelona presenta de l’1 al 30 de juny de 2017 Kushti, L’Índia: Suor i Sorra d’Olaf Pla Gràcia.

El Kushti és un art ancestral on els lluitadors es baten sobre la sorra del Akhara, el noble lloc on viuen i practiquen aquesta lluita. A això es refereix el títol “Suor i Sorra”.

Des d’un concepte de fotografia documental clàssic, i a partir d’instantànies de pel·lícula analògica, Olaf Pla Gràcia es planteja un debat sobre la còpia Giclée amb la seva sèrie Lluitadors i el revelat tradicional amb ampliadora, cubeta i líquids.

“Després de l’escalfament comença el ball, els dos contrincants mig despullats sobre un terra de sorra mullada executen una sèrie de moviments amb l’únic objectiu de derrocar al contrari. Els cossos s’entrellacen sota l’atenta mirada de l’entrenador i després de diversos minuts d’emocionant combat un dels dos cau a terra. La lluita no s’atura, tot el contrari, continua amb intensitat. La respiració de tots dos reflecteix l’esforç físic mentre les gotes de suor fan de Celestina entre pell i sorra. Qui aconsegueixi posar d’esquena al seu adversari es durà la glòria eterna. Mentrestant, fora de l’Akhara (aquest noble lloc on es practica lluita i també es viu), la vida continua. Sadhus, Royal Enfield, vaques, nens rient, chai, el Ganges i centenars de records que aquest país em porta …….. Això és Kushti, un art ancestral on els lluitadors es baten el coure sobre la palestra, el clar reflex d’una societat en què una gran majoria ha de lluitar vaig a a dia, minut a minut per poder sobreviure.

La meva intervenció sobre la sorra va crear molta expectació entre els assistents. Atenció !!! després de la sessió de fotos, el extranjerito en qüestió s’enfunda el taparrabos i també vol conèixer el so de la sorra. El meu oponent és molt més jove però el factor sorpresa és important. En lluita lleonesa hi ha una “aragonesa” anomenada cadrilada que en alguna ocasió m’havia donat la victòria. Joc meu basa, la va executar amb rapidesa però un tremendísimo dolor en el meu braç esquerre obliga a aturar-me. Encara no ho sabia però m’havia fracturat el tendó del bíceps. Ho tornaria a fer, no hi ha dubte, és el que vulgarment es coneix com ferides de guerra. La gent es tatua per recordar alguna cosa, en el meu cas la sinuosa manera que ha quedat en el meu braç esquerre ja s’encarrega d’això.

Amb aquesta mostra fotogràfica vull plantejar l’etern debat entre fotografia analògica i / o fotografia digital, la lluita entre les dues, els pros i els contres entre cadascuna d’elles. Totes les fotos que aneu a veure a l’exposició estan realitzades de forma analògica, però el procés de tiratge de còpia és diferent entre les fotos de lluita dins el Akhara i les fotos de carrer fora de l’, diguem, Gimnàs. En les primeres s’ha escanejat el negatiu i s’han imprès de forma digital (còpia Giclée). Les segones estan realitzades de forma tradicional, és a dir, ampliadora, cubetes i líquids.

Deixo doncs a la vostra elecció quina de les dues cau primer i toca esquena amb sorra i quina de les dues es porta aquesta anhelada glòria eterna. ” (Olaf Pla Gràcia)

A la imatge, “Lluitadors a l’Akhara”, Olaf Pla Gràcia, 2016.

