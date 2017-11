“Suite Modern”, un diari pictòric d’Eudald Camps a la Casa de Cultura

La Casa de Cultura de la Diputació de Girona presenta Suite Modern, un dietari pictòric de l’artista i crític d’art Eudald Camps.

La Suite Modern és fruit de dues circumstàncies que es dilaten en el temps: la pràctica de la pintura al marge dels circuits oficials (els que donen visibilitat a la feina de l’artista) i la relació continuada (15 anys) amb un espai molt singular a nivell arquitectònic però, en canvi, sotmès a un implacable procés de deteriorament.

Actualment (2017), i deixant de banda les instal·lacions del Cinema Truffaut (que ocupen la tercera planta de l’immoble), els centenars de metres quadrats del «Modern» es troben en un estat deplorable i de complert abandó fins al punt que el sostre de la sala principal s’ha esfondrat. Malgrat tot, la majestuositat dels seus espais, marcats per una arquitectura de regust clàssic i de grans arcs carpanells, es resisteix a desaparèixer: és com si la memòria de l’edifici fos allò que segueix mantenint en peu l’estructura arquitectònica. En aquest sentit, i en contra del què pugui semblar d’entrada, la mostra Suite Modern no es limita a parlar de formes i volums (i ni molt menys vol ser un exercici deliberat d’ofici pictòric) sinó que intenta recórrer els diferents «llocs» a la recerca de les subtils variacions lumíniques que acaben definint el tema d’una sèrie que pot ser llegida en clau musical.

Justament per això podem parlar de Suite: els diferents moviments que conformen aquest tipus de composició instrumental han de respectar una mateixa tonalitat (es podia canviar de tònica major a menor o a l’inrevés) però contrastant en ritme i caràcter. Com a bona obra d’art barroca, els clarobscurs són un dels seus principals elements característics: les pintures que conformen la Suite Modern comparteixen una il·luminació sovint crepuscular que vol posar èmfasi en la doble naturalesa de tot espai on s’acumuli la història, és a dir, la física (marcada per les restes d’un passat millor) i la metafísica (condicionada per tot allò que hi ha d’intangible i d’inefable en els llocs que la llum inunda i revela en la seva versió més espectral).

La mostra es podrà visitar del 10 de novembre fins al 15 de desembre de dilluns a divendres de 9 a 20 h (festius tancat). La inauguració tindrà lloc el dia 10 de novembre a les 19 h. a la sala d’exposicions del primer pis de la Casa de Cultura.

Etiquetes: Casa de Cultura de Girona · Eudald Camps · Suite Modern