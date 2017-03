El 26 d’abril de 2017 Sotheby ‘s subhastarà l’astrolabi més antic de l’Espanya musulmana. Aquesta peça de llautó Omeia, signada per Muhammad ibn al-Saffar, a Còrdova (Espanya), i datada al Abjad Occidental 411 AH / 1020 d.C., té un preu estimat de 300.000-500.000 lliures esterlines.

Es tracta de l’astrolabi més antic conegut datat de l’Espanya musulmana i va ser dut a terme pel famós astrolabista andalús Muhammad ibn al-Saffar. Aquesta peça, de gran interès històric, avala la vibrant tradició científica en l’Orient islàmic. És un dels primers instruments científics occidentals coneguts produïts sota l’ègida de la dinastia Omeia a Espanya.

Representant una esfera celest vista en una escala plana, l’astrolabi s’ha utilitzat des del segle VIII per calcular altituds solars i estel·lars en la navegació i per llegir amb precisió el temps, particularment per a les cinc oracions diàries segons el que prescriu l’Islam. La raresa d’aquest astrolabi es ressalta pel fet que només es coneixen tres produïts per aquest fabricant. El germà d’Al-Saffar, l’astrònom Ahmad ibn al-Saffar, va ser el primer a Còrdova a escriure un tractat sobre l’astrolabi.

A la imatge, l’astrolabi més antic conegut datat de l’Espanya musulmana.

