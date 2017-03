Sotheby’s presenta La Tauromàquia completa de Goya

annaïs miró

Els 21 i 22 de març de 2017, Sotheby’s exposarà a Madrid una obra mestra del gravat espanyol, que s’acaba de descobrir a la Biblioteca Ducal de França. La Tauromàquia, el conjunt complet de trenta-tres gravats de Goya que mostra la singular comprensió de l’artista sobre l’art de la tauromàquia (per dir-ho amb les seves paraules) surt a la venda procedent de la col·lecció d’una família ducal francesa, havent romàs inalterat durant dècades en un llibre del segle XIX. Els gravats són exemplars pràcticament impecables de la primera i única edició contemporània executada per Goya a partir de grans plaques de coure entre 1815 i 1816. Van ser ubicats a la Cort de Madrid després de la seva publicació, per tal de ser traslladats l’any 1931 al Castell de Montigny a França, on van romandre i pràcticament van ser oblidats per les generacions posteriors al seu propietari original. Aquestes obres encapçalaran les vendes de Prints&Multiples que se celebraran a Londres el 4 d’abril de 2017. L’exposició a Espanya (accessible amb cita prèvia) tindrà lloc a les oficines de Sotheby’s de Madrid, al carrer Alfons XI. Els gravats van ser descoberts pels darrers hereus quan inspeccionaven la propietat de la família i van trobar un enorme volum a la part posterior d’una prestatgeria de la biblioteca, que contenia esplèndides enquadernacions. En el primer registre del llibre del segle XIX s’hi van trobar 90 litografies que portaven la signatura H. Bellangé adherida a les seves pàgines mostrant impressions en colors vius de militars francesos uniformats. Més enllà de les dues pàgines en blanc que venien a continuació, en el que semblava ser un volum de còpies impreses, van descobrir una altra sèrie de gravats, aquesta vegada monocromàtics, amb una tinta càlida i fosca sobre una fresca textura de paper fet a mà. Atesa la qualitat dels materials i a les perfectes condicions de la seva tècnica, van ser reconegudes immediatament com a obres mestres de Goya.

