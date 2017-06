Sotheby ‘s subhasta un Miró de rècord

Femme et oiseaux de Joan Miró va ser venut a Sotheby ‘s per 27.981.692 euros, arribant a un preu rècord per a l’artista en una subhasta en lliures. L’obra va formar part de la subhasta nocturna Impressionisme i Art Modern celebrada el 22 de juny de 2017 a Londres.

Les vendes nocturnes de Sotheby’s van sumar £ 148,877,000 / $ 187,719,009 (est. £ 129.9-170.5m). El total de la venda d’art impressionista i modern representa un increment del 24% respecte a la subhasta equivalent l’any passat.

El rècord de subhasta de Wassily Kandinsky es va trencar dues vegades en l’espai de sis lots. En primer lloc, sota el martell va ser Murnau – Landschaft mit grünem Haus, que es va vendre per 21 milions de lliures / $ 26,4 milions / 23,9 milions d’euros. Un dels millors treballs inicials de Kandinsky va acabar en mans privades, aquesta pintura va fer que el seu debut en subhasta quedés en la col·lecció privada de la mateixa família des dels anys vint. Una gran pintura expressionista de color ardent, captura el moment de la transició en la carrera de l’artista quan estava al corrent de passar de la figuració a l’abstracció.

Aquest registre es va trencar minuts més tard per la poderosa obra mestra abstracta de Kandinsky, Bild mit weissen Linien, de 1913, que va ser impulsada per una batalla perllongada de licitació a 33 milions de lliures / 41,6 milions de dòlars / 37,6 milions d’euros. Una obra profundament important que sorgeix d’un moment emblemàtic que va canviar fonamentalment la concepció i l’enteniment de l’art, revela el descobriment de l’artista que el color podria convertir-se en el tema principal d’una pintura. Pràcticament, totes les pintures significatives de 1913 estan a les principals col·leccions de museus, i aquest treball va aparèixer per primer cop al mercat obert. El total aconseguit per a Kandinsky va ser de 54,4 milions de lliures / $ 68,6 milions.

Una altra referència important de la subhasta va ser la de Femme et oiseaux de Joan Miró, que es va vendre per 24,6 milions de lliures / $ 31 milions / 28 milions d’euros, un nou rècord per a l’artista en esterlina. Aquest preu també marca el tercer resultat més alt per a un treball en paper d’un artista occidental . Un exemple fascinant del cèlebre lirisme i la llibertat d’expressió de Miró durant la Segona Guerra Mundial, el treball és el vuitè de la sèrie extraordinària de les vint-i-tres Constel·lacions, un dels cossos de treball més significatius de qualsevol artista del segle XX. Oferit en una subhasta per primera vegada en 30 anys, va ser la primera de les Constel·lacions a aparèixer al mercat obert des de la seva subhasta al Sotheby’s l’any 2001. El rècord anterior de Miró va ser el de Peinture (Étoile Bleue), que es vengué a Sotheby’s Londres el 2012 per 23,6 milions de dòlars / 37,1 milions de dòlars.

Els forts resultats de l’escultura que es van veure a les vendes de Nova York de maig van continuar aquesta nit, encapçalats per la gran figura de Alberto Giacometti (1947), un repartiment exclusiu que va obtenir £ 17,9 milions / $ 22,6 milions / € 20,4 milions. Una altra escultura de l’artista, Femme debut sans bras a partir de 1958, va ser composta per quatre licitadors per a lliurar £ 2,2 milions / $ 2,7 milions (est. £ 700,000-1,000,000).

A més, els preus notables a través de les vendes van incloure un rècord establert per a un treball de Théo van Ryssleberghe, L’Escaut en amont d’Anvers (1892) es va vendre per £ 8,5 milions / $ 10,7 milions (est. £ 7-10m).

A la imatge, “Femme et oiseaux” de Joan Miró, venuta Sotheby’s per 27.981.692 euros.

Etiquetes: Joan Miró · Sotheby' s · Wassily Kandinsky