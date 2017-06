“Sortir-se de la línia”: El Bòlit erra

Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, presenta del 16 de juny a l’11 de setembre de 2017, l’exposició col·lectiva Sortir-se de la línia, comissariada per Rita Andreu, que recull els projectes d’Irene Bou, Azahara Cerezo, Anna Dot, Enric Farrés Duran, Mireia Ferron, Francesc Ruiz Abad, Irene Solà i Damià Vives i s’escampa per la ciutat a través d’un recurs educatiu dissenyat per Lluis Sabadell Artiga. La mostra desplega als dos espais expositius del Bòlit, la Sala Fidel Aguilar a la Rambla de la Llibertat 1 i Bòlit_StNicolau a la Plaça de Santa Llúcia 1.

Sortir-se de la línia s’ha realitzat en coproducció amb el MAC Mataró Art Contemporani, on té previst d’inaugurar-se el 2018.

Els vuit projectes que la conformen parteixen de la idea d’errar un concepte que prové del llatí errare i que remet a l’acció de vagar sense rumb fix i, per derivació, a la idea d’anar errat, en el sentit de desviar-se o perdre la bona orientació intel·lectual o moral i que evoluciona com a sinònim d’equivocar-se.

Així, el procés creatiu d’algunes de les peces se situa en aquest vagareig, en aquesta acceptació de l’imprevist i d’una certa manca de control sobre la pràctica artística mentre que les altres sorgeixen directament de l’error o equívoc, incorporant-lo com a clau de lectura de la realitat.

A la imatge, projecte de Francesc Ruiz Abad.

Etiquetes: Bòlit. Centre d'Art Contemporani · Francesc Ruiz Abad · Rita Andreu