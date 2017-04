Sopar l’obra d’art amb David Ymbernon al Meeatings 23

annaïs miró

Latung La La i els 16 comensals és una creació artística per ‘veure per la boca’ de David Ymbernon. L’artista David Ymbernon presenta una obra artística efímera i singular en quatre actes en la que participen 16 comensals i 3 espectadors. L’exposició-representació tindrà lloc els dimarts, a partir del 6 de juny, a plató-cuina de Meeatings23, en el barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Sant Joaquim, 23. El dia 1 de desembre es va inaugurar l’exposició LATUNG LA LA i 23 amb què es va iniciar una innovadora mostra de treballs multidisciplinaris de l’artista que assalta la galeria convertint-la en un portal interdimensional cap a l’univers de Latung La La. El visitant de Meeatings23 podrà delectar-se amb les imatges d’Ymbernon; podrà complaure’s amb l’obra plàstica de l’autor en diverses exposicions i transformacions de l’entorn. Ymbernon exhibirà vídeo creacions i recitarà els poemes del llibre “Carbassa emergent” (LaBreu, 2015). També portarà a terme sopars escènics totalment participatius i sorprenents. L’artista va néixer a Igualada el 1972. És un dels artistes catalans actuals amb més projecció internacional. Hereu de les ampliacions que el concepte d’art ha viscut al llarg de l’època contemporània, Ymbernon trenca totes les fronteres imaginables. Crea un univers molt particular que es manifesta a través de qualsevol mitjà: dibuix, pintura, escultura, objets trouvés, performances, escenificacions, videoart, insta·lacions, poesia… Amb les seves intervencions, Ymbernon transforma tot el que toca i ens porta cap a un altre món que ha identificat amb el personatge revolucionat de Latung La La i el color taronja. És el mèdium que ens porta a un món en què recuperen importància aspectes abandonats per l’utilitarisme, el racionalisme i el materialisme imperants en la societat actual. L’humor ingenu, la sorpresa, la maàgia, els objectes inútils al costat de la definició d’humà.

Etiquetes: art efímer · David Ymbernon · Meeatings 23