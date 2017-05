Sónar i CCCB s’uneixen per presentar “Björk Digital”

Del 14 de juny al 24 de setembre l’exposició Björk Digital podrà visitar-se al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), c/ Montalegre 5. La mostra presenta els treballs digitals i de vídeo resultants de les col·laboracions de l’emblemàtica artista islandesa amb alguns dels millors artistes visuals i programadors del món. Amb la Realitat Virtual com a protagonista fonamental, en l’exposició es barregen performance, cinema, instal·lació, vídeo i interacció.

Björk completa la programació de Sónar 2017 amb la seva exposició immersiva de Realitat Virtual al CCCB, una xerrada al congrés Sónar + D i un DJ Set exclusiu per inaugurar el festival. L’exposició, és un dels exemples de projectes de Realitat Virtual i entorns immersius que també destaquen aquest any en el programa de Sónar + D. El Congrés de Tecnologies Creatives de Sónar desplega en aquesta edició una molt àmplia oferta d’experiències immersives, tant en les activitats obertes al públic com a les exclusives per a professionals: s’inaugura Sonar360º by Movistar +, un nou espai dedicat a les peces audiovisuals “fulldome” , s’amplia el programa de Realities + d amb més de 20 peces de Realitat Virtual aplicada a les arts, i es presenten la macro-instal·lació “phosphere” de Daito Manabe a SónarPLANTA o l’espectacular conferència-show “Entropy”.

L’exclusiu DJ Set de Björk per a la Nit Inaugural de Sónar 2017 del 14 de juny a Fira Montjuïc, que requereix entrada a part, arrodoneix la programació musical del festival, que comptarà amb més de 140 actuacions repartides en 9 escenaris entre Sónar de Dia i Sónar de Nit.

Björk il·lustra amb les seves diferents intervencions a Sónar 2017 (Dj Set, exposició i xerrada) la gran varietat d’activitats i formats que el festival proposa i que es despleguen aquest any al llarg de tota una setmana. A les seus habituals de Fira Montjuïc i Fira Gran Via se sumen emblemàtics espais culturals de la ciutat, que aquests dies associen la seva activitat a Sónar: una autèntica Setmana Sónar que inclou el festival, tres congressos i quatre exposicions i que fa de Barcelona una plataforma cultural única.

La Setmana Sónar es completa amb una espectacular oferta expositiva a la ciutat en la qual coincideixen, a més de Björk Digital, David Bowie Is, la gran exposició antològica dedicada a una de les figures més influents del nostre temps, al Museu del Disseny de Barcelona (procedent del Victoria and Albert Museum de Londres); Lightforms / Soundforms, la mostra més completa realitzada fins ara sobre el treball de Brian Eno a l’Arts Santa Mònica; i la retrospectiva de l’artista català recentment desaparegut Tres, titulada Blackout, a la Virreina Centre de la Imatge.

Completen la Setmana Sónar espais habituals associats al festival: la instal·lació sonora Wave Shift de Mark Bain que ocuparà el Pavelló Mies van der Rohe, i l’estrena de l’espectacle de dansa experimental “èpica” al Mercat de les Flors.

Els eixos principals del 5è Sónar + D seran les noves narratives de la realitat virtual, les experiències immersives, l’impacte de la Intel·ligència Artificial en les arts, els moviments maker i les noves tecnologies musicals. Al seu torn, Sónar + D avança aquest any un dia la seva obertura amb el Networking Day, una jornada de formació i debat exclusiva per a professionals.

A la imatge, la cantant Björk.

Etiquetes: Björk · Centre de Cultura Contemporània de Barcelona · Sónar 2017