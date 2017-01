“Solar” de Jorge Cano a la Galeria Magda Bellotti

La Galeria Magda Bellotti inaugura Solar, la nova exposició de Jorge Cano que es podrà visitar del 2 de febrer al 18 de març.

En aquesta ocasió, l’obra presentada per Jorge Cano (Madrid, 1973) dóna un espectacular gir de rosca en la ja coneguda trajectòria d’aquest artista, lligada sempre al seu compromís amb la pintura, pintura última i arriscada nascuda de la relació de l’artista amb la pintura no representacional, sinó moguda per la relació de l’artista amb l’estudi, la pràctica de l’obra, i el mateix esdevenir del material pintura, sense importar aquí les velles dicotomies de la figuració i de l’abstracció.

Si en anteriors compareixences a la Galeria Magda Bellotti, l’obra d’aquest pintor s’estenia fins als límits del suport pictòric o jugava amb la seva pròpia materialitat en desús de l’últim discurs pictòric, en aquesta ocasió sembla com si l’experiència del que ja viscut i recordat amb el material i la seva pràctica cobrés forma de manera inusitada davant els sorpresos ulls de l’espectador. Pintura que es fa forma i manera que es fa pintura a les seves últimes i petites peces de gran recorregut i evocació poètica. Fragments recollits de la gran explosió avantguardista de l’anterior segle XX, que llançats com meteorits al futur, s’instal·len sense soroll però amb una tremenda ressonància en els murs de l’espai expositiu.

Etiquetes: Galeria Magda Belloti · Jorge Cano