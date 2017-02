“Sobre paper. Pintures” de Josep M. Codina al Museu del Càntir

Del 24 de febrer al 2 d’abril del 2017 el Museu del Càntir d’Argentona presenta l’exposició Sobre paper. Pintures de Josep M. Codina. J.F.. Yvars en el llibre Tiempo en blanco. Josep M. Codina. Pintura ha escrit que “els papers que Josep M. Codina ens presenta, subtils i plens de lirisme, reflecteixen les seves pors i els seus temors. L’artista, a través d’una aposta abstracta de qualitats matèriques i delicats traços, dibuixa la seva orografia personal on simbolitza el pas de la vida, el pas del temps. Elements no tangibles que ens mostren el transcendental d’una manera sensual i, alhora, dramàtica, en els quals el diàleg íntim i personal segueix el camí dels sentiments, del cos i de l’ànima. Codina repassa la pell, sense pausa, i ens ofereix una obra on la memòria s’uneix al mateix temps que va deixant la seva petjada”.

A la imatge, detall d'”Aire”.

