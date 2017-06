S’obre la convocatòria del 12è Premi Paco Merino de Granollers

El Grup Pro Art Paco Merino de Granollers convoca el 12è Premi Paco Merino amb l’objectiu de fomentar l’experimentació, la innovació i la reflexió artística.

Paco Merino (1948-2004), artista autodidacte, va deixar un record profund entre els seus incomptables amics. La seva personalitat, oberta i d’enorme sensibilitat humana, va fer d’en Paco una persona profundament estimada. La seva versatilitat artística, experimentant contínuament diferents tècniques, i la seva recerca constant de noves fórmules expressives, jugant amb textures, colors i formes, mostrava una tensió artística i creativa que despertava admiració. Per bé que alguns han provat de silenciar la seva contribució, la crònica artística i cultural de Granollers dels darrers trenta anys no pot explicar-se sense la figura d’un franctirador com Paco Merino.

El premi està dotat amb 2.000 euros i el termini de presentació finalitza el 24 de setembre. Aquest premi vol contribuir a augmentar el prestigi i la bona tradició que ja existeix a Granollers i a la comarca pel que fa a les arts plàstiques, i, en especial, a encoratjar l’esperit artístic, inconformista, obert i creatiu com pocs, que representava Paco Merino. Les bases estan publicades a www.pacomerino.com

A la imatge, obra guanyadora de l’edició anterior.

