Sis fotògrafes en l’exposició “En clau de gènere: negre i femení” a la Casa Golferichs

L’Espai de fotografia Francesc Català-Roca presenta a la Casa Golferichs de Barcelona l’exposició “En clau de gènere: negre i femení”. La mostra, comissariada per Carme Centrich, recull el treball de sis fotògrafes que s’endinsen en el món negre criminal de sis novel·les fosques, tèrboles, que ens arriben de la mà de sis escriptores. “Sis històries que no ens deixaran indiferents. L’objectiu de la càmera ens mostra l’univers femení: un univers infinit, plural i també criminal. Les dones moren, però també maten. Dones que deixen empremta, que es dissenyen a elles mateixes.” Jasna Buic, Laia Sala, Lola Montserrat, Maria Couto, Montse Campins i Nati Martínez són les fotògrafes que posen imatge visual a novel·les d’Alicia Gimenez Bartlett, Teresa Solana, Dolores Redondo, Sue Grafton, Rosa Ribas i Asa Larsson. Una proposta on el llenguatge fotogràfic i el literari es combinen i interactuen i que es podrà visitar del 19 de gener al 18 de febrer amb entrada lliure. L’exposició es complementa amb una presentació, una conversa fotoliterària i una visita guiada a la mostra a càrrec de la comissària i les fotògrafes.

A la imatge, fotografia de Maria Couto.

