S’inaugura un gran mural en homenatge a la dona al parc de Judimendi

El Parc de Judimendi, a Gasteiz, és un lloc carregat d’història i simbolisme. Cementiri de la comunitat jueva que es va assentar a Gasteiz fins al segle XV, és també el lloc on la ciutat celebra el solstici d’estiu, el foc, la màgia. En un dels seus murs, grans i negres, situat al Carrer Federico Baraibar, l’artista basca Irantzu Lekue realitza un mural que s’inaugura el 8 d’octubre. Segons l’artista, es tracta d’un mural “que aposta per integrar-se al lloc, que fa referència a una part de la història que ha estat invisibilitzada, negada i perseguida”. En aquesta ocasió Lekue posa la dona al centre i la situa com a transmissora de vida, de creences i de saviesa.

Es tracta d’un projecte muralístic participatiu i d’innovació social que neix inspirat en el treball realitzat per autors com Jose Miguel de Barandiaran, Rosa Iziz, Félix Placer, Ana Iziz i, sobretot, a partir dels textos i les converses entre Lekue i l’escriptora alabesa Toti Martinez de Lezea. A més, l’artista ha realitzat diverses visites a llocs com Ekain, Zugarramurdi, Baltzola o Mairulegorreta, que han estat font també d’inspiració per a la consecució d’aquest enorme mural situat al mur del carrer Federico Baraibar, fins ara fosc i abandonat.

La convocatòria és pel dia 8 d’octubre a les 12 del migdia a ARTgia areto & sorgunea.

A la imatge, l’artista Irantzu Lekue (dreta) i l’escriptora Toti Martínez de Lezea.

Etiquetes: Irantzu Lekue · Judimendi