S’inaugura la XXII edició de Stripart, art emergent al Guinardó

El barri barcelonès del Guinardó acull la 22ena edició de Stripart, la mostra d’art emergent que compta, aquest 2017, amb la participació de 67 artistes de diferents disciplines i temàtiques.

A banda de les activitats habituals, com l’exposició permanent a tot el centre durant 15 dies, de d’1 al 14 de juliol, els tallers i xerrades relacionades amb el món de l’art jove emergent, les noves tecnologies i el debat, enguany Stripart proposa un projecte de mediació amb el barri en què la mostra col·labora amb alguns comerços com el Mercat, la floristeria, el quiosc i una cafeteria. Aquest any també s’incorpora un jurat, amb personalitats del món de l’art, que seleccionarà artistes per a que exposin durant un mes del curs 2017-18 a la sala Stripart del centre cívic del Guinardó.

