“Simbiosi”, una associació entre pintura i volum a la Galeria Espiral

Les obres dels artistes Martín Carral, Carmen Anzano, i Ramón Cerezo formen part de l’exposició Simbiosi, que acull la Galeria Espiral del 10 de juny al 9 de juliol. Simbiosi vol plasmar una unió entre pintura i volum amb plantejaments plenament diferenciats, teixint l’espai amb la línia en diàleg amb plànols volumètrics, buidatge i ompliment, volum sòlid i dinàmic d’una geometria sense concessions, que els situa en una estètica rotundament contemporània. Artistes que comparteixen des de lluny un llarg recorregut per l’art.

El càntabre Martín Carral, pintor i escultor, va estudiar a l’Escola d’Arts i Oficis de Llotja, convertint-se en membre del Reial Cercle Artístic de Barcelona. Posteriorment es va graduar a la Facultat de Belles Arts de la Universitat d’aquesta mateixa ciutat. Martin Carral és un artista ja consolidat que ha adquirit gran popularitat en els últims anys gràcies a unes obres que tenen les seves arrels en l’expressionisme evolucionat a una abstracció alguna cosa reduccionista. En aquesta ocasió mostrarà abril obres de la sèrie trànsit urbà, realitzades amb oli i trànsit sobre fusta, a més de les seves escultures en pedra.

Carmen Anzano, llicenciada en BBAA per la Universitat de Barcelona, ​​és una artista que té una visió de la realitat que s’origina en la descomposició del cosmos mitjançant l’aplicació de l’emoció estètica. A partir d’aquest balanceig entre contemplació exterior i emoció interior, Anzano es dedica a “teixir emocions” (títol de moltes de les obres) una i altra vegada. Ho fa utilitzant materials que permeten la deformació, com ara filferro, cautxú o fils, en una variació que sorgeix de l’atzar i tendeix a infinit però que apareix, no paralitzada però sí capturada, continguda.

Per la seva banda, Ramon Cerezo, veí de la ciutat de Barcelona, ​​basa el plantejament de les seves obres escultòriques en una dicotomia entre els espais interior i exterior, aconseguint establir un límit entre els dos mitjançant l’ús del color.

La Galeria d’Art Contemporani ESPIRAL va ser creada i inaugurada a la Comunitat de Cantàbria al desembre de 2006 amb seu a Meruelo i ha estat refundada l’any 2013 en la seva nova seu de Noja.

