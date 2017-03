Silvia Carreira exposa els seus collage a Eurostars Das Artes 

L’hotel Eurostars Das Artes 4 *, Rua do Rosário 160-164 de Porto, presenta de l’1 d’abril al 26 de maig de 2017, l’exposició É Verdade de l’artista Silvia Carreira (Porto, 1966). Es tracta d’una mostra de collage que representa les falses perspectives que genera el discurs periodístic en l’opinió pública.

É Verdade és una selecció de les millors obres de Silvia Carreira realitzades entre 2011 i 2017. Retalls de tela pintats amb oli i tractats amb tècniques digitals que fan reflexionar el espectador sobre el poder de la imatge. L’artista crea així una tècnica basada en la ruptura i la reorganització de nous codis visuals. “La imatge és capaç de despertar sensacions i de transportar l’espectador a un altre espai, al mateix temps que queda retinguda en la memòria -explica l’artista-; fent que l’aparentment seria inversómil es torni realitat “.

En línia amb els seus anteriors treballs, Silvia Carreira planteja qüestions socials en aquesta sèrie, que convida l’espectador a reflexionar sobre la crisi econòmica i cultural que viu la societat actual. En paraules de la crítica d’art Loly Demercian, “l’exposició ens condueix a ambients freds estàtics i tranquils, amb una estètica marcadament futurista, d’insòlita bellesa i enigmàtica ambigüitat”.

L’exposició de Silvia Carreira, s’emmarca en una decidida aposta de Grup Hotusa per oferir, a través de la seva cadena, tots els recursos possibles com a mitjà de suport, coneixement i difusió de la cultura i l’art. Com a part d’aquest compromís, Eurostars Hotels realitza exposicions des de l’any 2004, que sota el projecte Eurostars Exposicions acull de forma regular exhibicions de les obres d’artistes locals o residents a les ciutats en què s’ubiquen els hotels.

L’objectiu fonamental d’aquesta iniciativa no és només el d’oferir un plus d’experiència als seus clients, sinó també servir de plataforma de promoció i comercialització d’artistes emergents. Es tracta, en definitiva, d’una perfecta barreja de divulgació i vincle amb l’entorn local que, projectada tant a nivell nacional com internacional, representa una oportunitat única per a la difusió del moviment artístic-cultural de cada ciutat.



A la imatge, obra de Silvia Carreira.

Etiquetes: Eurostars Das Artes 4 * · Silvia Carreira