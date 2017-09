“Silentium” d’Anna Bahí es presenta a Siena

El dia 28 de setembre a les 19.30 h al Santa Maria della Scala, sala de Sant Galgano (Siena, itàlia) tindrà lloc la presentació del llibre de fotografia i música “Silentium“, un projecte artístic de la fotògrafa banyolina Anna Bahí i el músic Xavier de Palau amb la participació de l’arqueòloga Marie- Ange Causarano. La iniciativa està organitzada per l’Associació Culturing dins de la programació SMS Live.

Silentium és el resultat d’una obra inspirada en la paraula Silentium escrita en una de les parets de l’antic hospital de Santa Maria della Scala a la sala Sant’Ansano. Després de la presentació en diversos indrets de Catalunya: a l’Institut Italià de Cultura de Barcelona, la Fundació Palau Solterra Fundació Vila Casas i la Fundació Lluís Coromina, finalment, es presenta en el lloc d’inspiració.

Després de les salutacions inicials del director Daniele Pitteri, Carolin Angerbauer, presidenta de Culturing, introduirà coordinar les intervencions de Marie-Ange Causarano, d’Anna Bahí i Xavier de Palau, amb imatges, vídeos i la música de Silentium.

El projecte parla del silenci interior d’un adolescent, un silenci que no expressa pau ni tranquil·litat, sinó més aviat expressa reserva o ansietat. No es pretén parlar de l’adolescència en general ni d’un noi en concret, però si parlar de l’adolescència com a escenari que tots hem experimentat quan vam començar a sentir emocions i sentiments de manera més sentida, més personal, amb més dubtes i discussions.

Tot i que les fotografies d’Anna Bahí es refereixen als silencis amagats d’un noi adolescent, la música de Xavier de Palau aconsegueix comprendre el que queda en silenci. Silentium és una recerca interna, un projecte d’introspecció on la resposta només es pot obtenir aïllant-se de tot el soroll extern.

Les fotografies es divideixen en dos grups que corresponen a 6 imatges pre adolescent i 6 a l’edat adolescent, 12 en total, més una 13a. El dotze està destinat a representar la roda del cicle de vida, les estacions de l’any (tancament hermètic), mentre que el número 13 és simbòlic: es troba en moviment de Venus, en la sèrie de Fibonacci i és l’octava perfecta a la sèrie musical cromàtica, escala que utilitzem més.

En el llibre, elaborat per Xavier Alamany, les fotografies i la part musical es converteixen en un projecte únic. L’objecte en si és una petita obra d’art d’edició limitada de 55 còpies numerades i signades pels autors.

Anna Bahí (Banyoles 1972). Després de realitzar estudis de disseny gràfic i fotografia a Barcelona i Milà, s’especialitza en fotografia i participa en diverses exposicions fotogràfiques col·lectives i individuals a Europa i Amèrica del Sud. Col·labora amb fundacions privades d’art contemporani a Catalunya, Espanya.

Xavier de Palau (Girona, 1962). De formació musical clàssica i científica, és un artista transversal. La seva música destaca perquè es combina amb altres disciplines científiques i artístiques, com ara espectacles multidisciplinaris que combinen dansa, poesia i música amb la ciència i la tecnologia.

Marie-Ange Causarano (Florència, 1971) es va llicenciar en Literatura per la Universitat de Florència i es va doctorar en arqueologia medieval a la Universitat de Siena. Al llarg dels anys ha realitzat nombroses investigacions arqueològiques, amb especial atenció a l’estudi dels materials de construcció a la Toscana medieval i, en particular, als edificis històrics de Siena.

Associació Culturing. L’associació va néixer el 2015 després de l’experiència de Siena ciutat candidata a Capital Europea de la Cultura el 2019, per desenvolupar i implementar projectes culturals innovadors amb vocació europea, que actua com a mediador entre artistes, operadors culturals, institucions públiques i privades, i més en general, interactuant amb totes aquelles realitats que s’enfronten a la cultura com a motor de la innovació, la inclusió social i turisme experiencial. L’associació és guanyadora de diversos concursos locals, regionals i europeus (Fond. MPS, Toscanaincontemporanea 2016 i 2017, Erasmus +, Timisoara 2021 CEC).

