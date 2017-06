Sianoja arriba a la XVII edició amb artistes residents i internacionals

El Palau de Albaicín de Noja acull del 21 de juny a l’1 de juliol de 2017 la XVII edició de Sianoja, una experiència única que en 11 dies de gran activitat reunirà en un mateix espai al públic i als actors de l’art; crítics, directors i conservadors de museus, poetes, músics i artistes i arts de diferents parts del món; múltiples propostes des d’òptiques, disciplines, llenguatges i generacions diferents.

L’edició d’enguany compta amb artistes de destacat nivell i gran representació de l’art asiàtic, en què participaran 3 artistes xinesos: Jiang Huan famós pintor i dissenyador gràfic del realisme xinès; Shixiong Wu, pintor, escultor i ceramista, president de l’Associació d’Investigació d’Art de Shenzhen i professor de l’Institut de ciència i tecnologia de Xiamen; i la col·laboració especial de la videoartista també xinesa Wu Deyijia. Del Japó, artista del Museu i Galeria Sudoh, amb qui Sianoja porta col·laborant des de 2006, la pintora Yuko Sugimoto professora a la Universitat de Kobe.

Marisa Coppiano, arquitecta i artista italiana, qui a més del seu treball creatiu farà una presentació el diumenge 25 titulada “Realitzacions museogràfiques” centrada en la seva faceta de dissenyadora d’espais i grans esdeveniments, per la qual és internacionalment reconeguda. Jože Subic, d’Eslovènia, pintor, dibuixant, escultor i ceramista i Justyna Warwas, fotògrafa i pintora polonesa, guanyadora dues vegades de la Beca Artística de l’Alcalde de la Ciutat de Czestochowa, tanquen la representació estrangera.

Sandra Suárez Izquierdo, pintora, nascuda en Els Corrals de Buelna, Premi internacional “Platinum, A Design Award 2015″, és aquest any l’única artista resident de Cantàbria, encara que estarà acompanyada per la col·laboració especial del gran gravador i pintor santanderí Joaquín Capa qui donarà una classe magistral de gravat i treballarà uns dies amb els altres artistes, i per la intervenció el divendres 23 de juny del pintor i poeta nojeño Mariano Card Azcona, amb la seva lectura “Museu virtual. Poemes per als que no llegeixen poesia”.

Seran també artistes espanyols residents a Sianoja 2017: Àngel Hurtado de Saracho, (Gijón, 1973) pintor amb gran domini dels procediments tècnics, que destaca per una figuració molt personal; Darío Basso, (Caracas, 1966, nacionalitzat a Espanya), pintor mereixedor entre altres de les Beques de l’Acadèmia Espanyola a Roma, de la Vaig citar donis Artistes a París, i de la Fullbright, a Nova York; Dora Piñón (Nascuda a Cuba, nacionalitzada a Espanya), pintora lliurada, atrevida i valenta, membre de l’equip docent del Curs Superior de Paisatge d’Albarracín; Eduardo Alvarado (Miranda d’Ebre, 1972), pintor participant en Sianoja 2007 i finalment Soraya Triana Hernández (Palència 1987), elegida pel departament d’escultura de la Fac. De Belles Arts de Madrid com l’alumna més destacada.

Entre els ponents que intervindran en Sianoja 2017 cal esmentar especialment a Silvia Lidner, directora del Museu Wurth la Rioja, que dilluns 26 de juny, impartirà la conferència “Història d’una idea. 10 anys del Museu Würth La Rioja “.

A la imatge, escultura de Joze Subic.

