Siaka Sopoo Traore i Sébastien Bouchard, a la galeria Out of Africa de Sitges

De l’11 de febrer al 2 d’abril del 2017, la galeria Out of Africa de Sitges presenta la fotografia de Siaka Sopoo Traore i la pintura de Sébastien Bouchard en l’exposició Àfrica actual, que ofereix la prova d’una Àfrica contemporània, urbana, actual i rica en creativitat artística. Traore lluita contra els prejudicis cap a les danses urbanes. A través de l’ull del seu objectiu mostra l’energia dels ballarins urbans senegalesos. Siaka Soppo Traore va exposar el 2015 a la Biennal de Fotografia del Museu Quai Branly, a París, i també a la galeria MAM. També ho va fer en la Fira d’Art Contemporani Africà de Londres, en què va rebre el premi Orange al millor fotògraf digital. Per la seva banda, Sébastien Bouchard qüestiona amb la seva pintura la identitat cultural africana. Revela una Àfrica estranya i moderna. Les seves obres es confonen, barregen el fons, les superfícies i els volums tot generant estranys efectes de profunditat que deixen la part bonica a les peregrinacions de la mirada.

A les imatges, a dalt, fotografia de Siaka Sopoo i a sota, pintura de Bouchard.





Etiquetes: Galeria Out of Africa · Sébastien Bouchard · Siaka Sopoo Traore