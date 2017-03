Shiras Galeria mostra l’obra de Miquel Navarro

Shiras Galeria inaugura el dijous 23 de març a dos quarts de vuit del vespre, l’exposició de l’escultor valencià Miquel Navarro (Mislata, 1945), sota la direcció artística de Sara Joudi que continua amb la línia de la galeria de representar artistes de llarga trajectòria i qualitat exquisida.

Miquel Navarro és un dels artistes espanyols de major projecció internacional pel seu reconeixement com a escultor i les seves obres són presents en importants espais públics europeus i americans. Ha exposat al Guggenheim de Nova York i el 1986 va obtenir del Premi Nacional d’Arts Plàstiques. La seva obra és present en museus com el MNCARS de Madrid, Centre George Pompidou de París o el Museu Guggenheim de Bilbao, entre altres importants col·leccions internacionals i nacionals.

Aquesta singular exposició de Miquel Navarro a Shiras Galeria, es converteix en una gran oportunitat per contemplar diverses obres no exhibides abans a València. La mostra compta amb diverses escultures de diversos formats i materials, com fotografies, serigrafies i peces de diverses etapes de la seva creació artística. L’exposició ocuparà les dues sales de la galeria; l’espai Refugi comptarà amb una magnífica instal·lació d’una les seves ciutats que només ha estat mostrada a la galeria Marlborough.

Sobre les seves instal·lacions de ciutats, Alberto Ferrer va escriure, al text del catàleg Els camins de Miquel Navarro: Una metafísica de l’absència: “Les ciutats miquelítiques no són referències d’objectivitats, són ciutats enfosquides que fan aparèixer les coses com a insuficients, són ciutats sense sentit; aquest és un dels factors perquè Navarro sigui un dels artistes més apreciats i estimats pel públic valencià, ja que la seva obra forma part activa de la nostra ciutat”.

Podeu veure l’obra de Miquel Navarro a Shiras Galeria (c/ Vilaragut, 3) de València del 23 de març al 13 de maig.

A la imatge, detall d’una de les obres de Miquel Navarro.

Etiquetes: Alberto Ferrer · Miquel Navarro · Sara Joudi