Shinji Nagabe, guanyador d’Art Photo Bcn 2016, arriba a Art Deal Project

Art Deal Project, Carrer Llibertat 44 de Barcelona, presenta a partir del 3 de novembre Espinha de Shinji Nagabe, fotograf brasiler establert a Paris i guanyador, entre altres premis, d’Art Photo Bcn 2016 amb el seu treball “Elevation”.

Espinha és un conjunt d’ossos i cartilagen que sostenen un cos. La mateixa paraula, en un significat més ampli, es pot referir a “estructura”, una base per construir alguna cosa. Aquesta exposició és una invitació a visitar l’univers creat pel fotògraf brasiler originari d’una família tradicional japonesa. El seu treball sempre ha estat influït per aquestes dues cultures i per la trobada entre realitat i fantasia. La seva fotografia és un potent trobada entre posis estàtiques que recorden a l’univers pictòric japonès amb colors vibrants i tropicals, típics de les manifestacions del sincretisme religiós brasiler.

Les fotografies presentades en aquesta ocasió han estat realitzades en cinc estats de Brazil (Bahia, Són Paulo, Pernambuco, Alagoas i Sergipe) entre 2015 i 2017. També es presentarà per primera vegada la seva sèrie “Crisálida”, realitzada a Barcelona el maig 2017 durant la quarta edició d’Art Photo Bcn.

Fotoperiodista de formació, Shinji Nagabe crea imatges que juguen entre el simbolisme i la realitat, barrejant els símbols del candomblé africà amb el carnaval brasiler sota un formalisme típicament asiàtic. L’ús d’objectes quotidians, persones i colors vibrants és el que li permet parlar d’una connexió entre l’espiritual i el material, un discurs permeat de mescla i misteri que pretén explicar aquesta unió de mons aparentment distants i que s’uneixen.

L’herència multicultural de Shinji Nagabe és la base del seu treball, on busca inserir qüestions d’identitat i costum. Treballa imatges aparentment imaginàries que estan al mateix temps impregnades de realitat. El seu treball busca qüestionar la relació humana en la societat i en el seu ambient.

A la imatge, fotografia de Shinji Nagabe.

