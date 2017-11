Sevilla i Madrid acullen el Fòrum MAV 2017

El Fòrum MAV 2017, organitzat per l’Associació Dones en les Arts Visuals, tindrà lloc a 13 ESPACIOarte de Sevilla el proper 9 de novembre, coorganitzat amb l’Institut Andalús de la Dona; i els dies 17 i 18 de novembre en Matadero Madrid. El programa d’aquesta segona convocatòria compta amb tres taules rodones. Una d’elles estarà dedicada al poder de les dones en el sistema de l’art, que abordarà no només la desigualtat encara patent sinó també els abusos de poder estesos, en ocasions, al control sobre el cos ia les condicions de treball d’aquelles que aspiren a que la seva tasca sigui reconeguda. En el si d’aquest debat serà present el grup La Caixa de Pandora, que lluita per un context artístic lliure de violències masclistes i abusos de poder.

Les altres dues taules rodones s’ocuparan de la construcció de noves identitats en la creació artística, endinsant-se en el sorgiment de discursos i pràctiques de moviments feministes en relació a les noves identitats que es generen amb el Ciberfeminisme, el Ecofeminisme, el transfeminisme i la teoria queer; i de la col·laboració i les xarxes de dones, que es proposa revisar de manera teòrica i pràctica les metodologies sobre el treball col·laboratiu i el treball en xarxa per tal d’oferir recursos i possibilitats al col·lectiu.

Per tal de preparar els temes que es tractaran a les taules, s’han establert tres grups de treball, formats per creadores i professionals de les arts visuals que, amb una metodologia participativa, treballaran al costat dels seus respectives coordinadores. Així mateix, aquelles persones que vulguin implicar-se activament en el debat podran fer-ho a través del fòrum virtual. La present edició compta amb la col·laboració del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport; la Comunitat de Madrid; l’Institut Andalús de la Dona, de la Junta d’Andalusia; l’Institut de la Dona del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat; i Matadero Madrid.

