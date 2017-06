Seül i Barcelona. La galeria H2O inaugura “Progress” de Nana & Felix

L’exposició Progress aspira a explorar dues visions contradictòries de la ciutat moderna: la ciutat entesa com a resultat i llar dels seus habitants i la ciutat com un bé econòmic i comercial per desenvolupar i explotar. Nana & Felix, duo artístic format l’any 2012 per Hwanheee Kim (Seül, 1980) i Felix Nybergh (Hèlsinki, 1985), intenten situar-se, ells mateixos i el seu treball, en el mig d’aquestes dues realitats. El seu desig és intentar entendre on s’ubica l’individu, i per extensió, ells mateixos.

La ciutat de Seül, lloc de residència del duo, és el teló de fons d’aquest projecte. A través d’una exploració íntima dels reptes tant històrics com presents d’aquesta ciutat, intenten mostrar com aquests mateixos reptes tenen ressonància en un context més general i global.

L’exposició consisteix en una projecció audiovisual, una instal·lació sonora, una instal·lació de llum i fotografies. A través de la combinació d’aquests elements tan diferents es vol crear un ambient exòtic i estrany. Encara que hi hagi diferències evidents entre Barcelona i Seül, hi ha també diversos punts de connexió. Nana & Felix volen oferir al visitant una mirada a un món distant, i que aquesta distància permeti una visió renovada de l’ambient local.

Progress es pot veure del 6 al 31 de juliol.

