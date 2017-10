Setanta il·lustradors participen a UtopiaMarkets Il·lustració

UtopiaMarkets Il·lustració celebra la seva primera edició els dies 20, 21 i 22 d’octubre al Poble Nou de Barcelona, després de l’èxit de l’UtopiaMarkets Photo i l’UtopiaMarkets Poesia.

El mercat reunirà, durant tres dies, prop d’una setantena d’il·lustradors, que hi seran presents i vendran la seva obra directament al públic. Aquesta iniciativa pretén donar suport al talent i la creativitat del col·lectiu i s’adreça a un públic ampli, tant a especialistes o amants de la il·lustració com a persones interessades en una oferta cultural i d’oci diferent a Barcelona. Serà una oportunitat única per descobrir, tafanejar, conversar i comprar directament a l’autor obra original o print seriat.

Els il·lustradors que hi participaran són Clàudia Abbad, Laia Armengol, Amaya, Laia Arqueros, Javi Aznarez, Flavita Banana, Anastasia Bengoechea, Clara Bonet, Maria del Mar Bonilla, Alfredo Borés, Ferran Capo, Jean Claude Bouthier, Mariona Cabassa, Pablo Caracol, Celeste Ciafarone, DAQ, Dalmau, Karin Du Croo, Meritxell Durán, Àfrica Fanlo, La Favorita, Arianne Faber, Núria Feijoó, Miguel Gallardo, Pepino García, El Gato, Josep G. Guixà, Santi González, Marcos Isamat, Javirroyo, Laura Klamburg, Lucilá, Javier Mariscal, Carlota Marquina, Ulises Mendicutty, José Luis Merino, Telma Miranda, Julien Missiaen, Manuel Molvar, Pol Montserrat, Morbix, Clara Mur, Mariona Omedes, Perico Pastor, Pere Puig, Esperança Rabat, Félix Roca, Ilich Roimeser, Gabriel Salvadó, Elsy Sánchez, Carmen Segovia, Janet Stein, Martín Tognola, Ken Umehara, Josep Maria Vallès, Luisa Vera, Irene Vidal i Clàudia Vives-Fierro. També hi participaran agents relacionats amb el sector de la il·lustració de la ciutat com Oslo Graphic Barceloneta i l’Escola Eina.

UtopiaMarkets Il·lustració i el Bill Festival de l’Apic (l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya) han unit forces per proposar i promoure un cap de setmana ple d’activitats al voltant de la il.lustració a Barcelona. El dia 20 d’octubre les dues iniciatives han organitzat la seva inauguració a UtopiaMarkets, amb un concert il·lustrat del grup Doble Pletina. Tretze il·lustradors interpretaran amb els seus dibuixos les cançons. Un espectacle en viu on la música es barrejarà amb les il·lustracions d’autors com Clara Tanit, Ed Carosia, Flavita Banana, Javirroyo, José Luis Merino, Karin du Croo, Marc Torrent, María Hernández, Martín Tognola, Martín Elfman, Miguel Pang o Patossa.

Durant els tres dies, a més del mercat, s’oferirà un complet programa d’activitats.

Les parets d’Utopia126 s’ompliran amb un gran mural que dibuixarà en directe l’il·lustrador Ulises Mendicutty. Els assistents podran tatuar-se la pell amb un dibuix freehand realitzat pels il·lustradors i tatuadors Mariona Cabassa i Santiago Lombardi, o endur-se un retrat fet per Mariona Omedes, Flavita Banana, Laura Klamburg, Josep Maria Vallès o Luïsot ninotaire.

El públic infantil també tindrà el seu espai amb el taller “Tots tenim una lluentor especial”, en el qual l’escriptora Paulina Vargas i la il·lustradora Elsy Sánchez, a través de la lectura del seu conte Mila la Sirena, ensenyaran als nens divertides tècniques per fer les seves pròpies obres d’art. Aquest taller estarà amenitzat per la música en directe d’un Dj.

Als més curiosos els encantarà l’activitat Cadàvers exquisits, una tècnica utilitzada pels surrealistes que es basa en un vell joc de taula anomenat “conseqüències” en el qual els jugadors escrivien per torn en una fulla de paper, A UtopiaMarkets s’aniran creant diferents Cadàvers exquisits dibuixats en grups de 4 participants.

Es projectaran el documental María y yo de Félix Fernández de Castro basat en el còmic de María i Miguel Gallardo, un relat original ple de bon humor, sinceritat i sobretot amor sobre com es conviu amb una discapacitat; la multipremiada pel·lícula d’animació Chico y Rita, de Fernando Trueba i Javier Mariscal; i animacions de Miguel Gallardo i la productora nueveojos.

També hi haurà tot un seguit de conferències i taules rodones: el dissenyador i il·lustrador gràfic América Sánchez, creador d’innombrables logotips i mítiques imatges corporatives des dels anys 60, guiarà als assistents a fer un retrat; la dissenyadora gràfica i il·lustradora Susana Blasco impartirà una xerrada en la qual parlarà dels seus processos creatius i de les diferències entre l’art i el disseny; els artistes Franco Fasoli, Jorge Rodríguez-Gerada i Inti Castro conversaran sobre ‘Il·lustració i art urbà’ i sobre quin punt es troba aquesta disciplina artística tan primitiva com contemporània; i finalment Mariona Cabassa, Ina Hristova i Africa Fanlo reflexionaran sobre temes rellevants de l’ofici de l’il·lustrador a partir de les seves pròpies experiències a la xerrada ‘Autobiografia – els diversos camins de la gràfica narrativa contemporània’, moderada per Pep Montserrat.

UtopiaMarkets també acollirà la instal·lació Viajes y chascarrillos ciclictas de Dibuja y Pedalea, així com un divertit photocall i una zona gastronòmica.

UtopiaMarkets Il·lustració forma part del projecte UtopiaMarkets, tres mercats dedicats a lafotografia, la poesia i la il·lustració que se celebren anualment durant tres caps de setmana a Utopia126, una fàbrica modernista convertida en espai singular al barri del Poblenou.

El juny del 2016 va néixer UtopiaMarkets amb la primera edició de Photo, que va repetir el mes de març d’enguany precedit del primer mercat de Poesia. Tots ells van comptar amb una gran acollida per part del públic amb l’assistència de 9.200 visitants en tres caps de setmana. Ara, amb la primera edició del mercat d’il·lustració, es tanca el cicle d’aquest any. L’objectiu del projecte és reivindicar el talent i la creativitat de la ciutat en aquests tres col·lectius, donant-los més visibilitat i obrint-los a un públic més ampli.

És una iniciativa de Montse Abbad, Quique Camín i Oscar Vallés, que compta amb la col·laboració d’Antxón Gómez i un nombrós grup de còmplices. UtopiaMarkets Il·lustració té el suport d’Enric Aguilera, Miguel Ángel Casares, Karin Du Croo, Miguel Gallardo, Inés García-Albi, Javier Mariscal i Philippe Rouger.

Rep la col·laboració principal de la Fundació Banc Sabadell, el patrocini de l’Hotel Alma Barcelona, Gramona i Estrella Damm; el suport de la Fundació Catalunya Cultura i l’Ajuntament de Barcelona, i la col·laboració de Vueling, Cafés El Magnífico i Sans & Sans.

