Set Espai d’Art presenta les “Anomalies” d’Eltono

Set Espai d’Art presenta Anomalies de l’artista francès Eltono (París, 1975). “Estic sempre a la recerca de sistemes per fer participar la ciutat en el meu procés creatiu. Realitzo cada experiment en sèrie, de manera rigorosa i metòdica per poder contrastar els resultats. Executant aquests experiments, em trobo moltes vegades en situacions de desajust amb la realitat que m’envolta. Dins de la rutina de la ciutat, les meves accions poden ser percebudes com anomalies. L’obra generada funciona com a testimoni de l’experiència viscuda entre l’artista i la ciutat”, explica Eltono.

“Les primeres obres que veure de Eltono van ser una sèrie d’intervencions de carrer als carrers de Madrid. Mai he estat especialment addicte, ho confesso, a l’art del graffiti, però en aquest cas aquests senyals que algú sense nom anava deixant sobre les parets en el paisatge urbà, eren totalment diferents, posseïen un sentit cromàtic i constructiu totalment altre. Petites joies urbanes, petits somnis d’ordre enmig del caos urbà. El fet que algunes d’aquestes senyals fossin, no sobre parets, sinó sobre portes, resultava temptador per a un coleccio-ta compulsiu. No obstant això, refrèn aquest instint col·leccionista. Va passar algun temps, i de sobte va resultar que vaig tenir notícies de qui era l’autor d’aquests senyals, i vaig saber el seu nom, que no era un nom, sinó una màscara, Eltono. Vaig saber que no era madrileny, sinó francès, i nascut a la banlieuede París, i que tenia un passat purament graffitista, com Otone, i que aquí és on s’havia convertit en Eltono, i s’havia geometritzat seu art. Totes aquestes notícies em van arribar via fami-liar, per Miguel Bonet i Alfredo Poves, els co-directors de Plàstic, inoblidable revista-caixa en un dels números Eltono va col·laborar amb un preciós retallable de cartró”. Juan Manuel Bonet.

L’exposició romandrà oberta fins l’11 de novembre.

