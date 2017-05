Set artistes espanyols i llatinoamericans a la Biennal de Gènova

La Biennal de Gènova, exposició internacional d’art contemporani que se celebra del 10 al 24 de juny, compta amb la participació de set artistes espanyols i llatinoamericans, seleccionats després d’una convocatòria i comissariats per Inés Negro. Els artistes són Cinabri Quijano, de Madrid, Lu de Lucas, de Palma, Manu Ramírez Vall, a cavall entre Madrid i Ciutat de Mèxic, Manuela Esglésies Vera (Manoli) de Múrcia, Marina Planas Antich, de Palma, Rafael Casado, de Madrid i Walter Teré i Roque Pérez, de Buenos Aires.

La Biennal Internacional d’Art Contemporani de Gènova és una gran finestra global per a les arts visuals. És a més una instància que permet als exponents entrecreuar experiències amb creadors, curadors, teòrics i especialistes del món de l’art; La comissària de la representació espanyola i llatina, Inés Negro, diu que el seu projecte “és fundar un centre d’art, promoure el treball de joves creadors i espais autogestionats, com també propiciar espais de reflexió, capacitació i formació en el camp de l’art contemporani. També impulsar l’adquisició d’obres, establir i refermar els vincles locals, regionals, nacionals i internacionals entre institucions culturals, i fomentar el col·leccionisme tant públic com privat d’art contemporani”.

Etiquetes: Biennal de Gènova · Cinabri Quijano · Inés Negro · Manuela Esglésies Vera