S’estrena “Maudie, el color de la vida”, un biopic de l’artista Maud Lewis

El 23 de juny s’estrena en cinemes Maudie, el color de la vida, de la cineasta irlandesa Aisling Walsh, un biopic d’una de les pintores canadenques més representatives de l’art folk, Maud Lewis.

Protagonitzada per Ethan Hawke i Sally Hawkins, la pel·lícula és el retrat íntim de l’atípica parella formada per Everett, un esquerp i solitari pescador i Maud, una alegre jove que es muda a viure amb ell per treballar com la seva assistenta. En aquest lloc apartat i inhòspit de Nova Escòcia, Maud s’inicia en l’art de la pintura com a entreteniment, fins a veure com, sorprenentment, els seus senzills i colorits quadres la porten a convertir-se en una de les figures artístiques més importants del segle XX. Maudie, el color de la vida arrenca l’any 1938, moment en el qual els protagonistes es coneixen, i els acompanya en el seu viatge junts cap al descobriment de l’amor. La pel·lícula ha participat a més de vint festivals incloent Telluride, Sidney, la secció oficial de la Berlinale i el Festival de cinema de Toronto, on va ser rebuda amb grans elogis en la seva premiere internacional.

Etiquetes: Aisling Walsh · Maud Lewis