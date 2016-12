Sessions entorn l’exposició “Camins encontrats” a la Fundació Suñol

La Fundació Suñol organitza tres sessions d’ampliació i aprofundiment entorn dels temes tractats a l’exposició Camins encontrats. Joan Rabascall (obres 1975 i 2012), anomenades Aules, plantejades com un espai de comunicació i d’encontre al vestíbul de les sales de la mostra.

La intenció de la fundació i d’Enric Franch, organitzador de l’exposició, és que les sessions esdevinguin un espai necessari per aprofundir i reflexionar críticament sobre els continguts i els objectius que s’hi exposen.

A la taula rodona del dia 10 de gener (18.30 h) s’analitzarà el context marcat per la creació sense fronteres i els canvis en el mode de representació. De cara a fer front a l’autoria indefinida i el repte digital, s’abordaran les qüestions relatives a la revisió de sistemes de representació institucional i patrimonial, així com la necessitat de renovar el col·leccionisme. Hi participen Josep M. Català, catedràtic de Teoria de la Imatge de la UAB; Lis Costa, creadora de l’arxiu Summa i coodirectora d’Habitual Video Team. Moderarà, Antoni Mercader.

