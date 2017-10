Sergio Sanz a la Galeria Marlborough

El 26 d’octubre, Marlborough Madrid inaugura l’exposició Llocs de Sergio Sanz, que es podrà visitar fins al 25 de novembre.

“Després de fer grans esforços per respirar sota terra, i d’aprendre el que allà ha trobat, Sergio Sanz treu les arrels a l’aire i amb elles ens mostra un veritable catàleg temporal: la vida que es va desenvolupar en la foscor emergeix a la superfície per comunicar innombrables parts, bifurcacions i cruïlles d’una matèria que ens interpel·la. ¿Som tan diferents d’aquestes arrels? L’extraordinària mirada de l’artista diu que no. O, millor, crea l’espai en què les dues natures es troben per compartir trets essencials “.

En Llocs, Sergio Sanz explora un camí diferent, en el qual, a diferència del gruix de les seves anteriors obres, la figura humana està pràcticament desapareguda. Moltes de les seves pintures anteriors estan poblades de personatges inquietants, habitants d’un univers fosc en actituds enigmàtiques. Sumits en escenes carregades de referents literaris, pictòrics i sobretot musicals que van des del jazz dels anys 20 (la música és una constant en l’obra de Sanz) fins al renaixentista Pedro Berruguete, passant per la cruesa de les vinyetes de Robert Crumb o la narrativa de Kafka.

