Sergi Alcázar guanya la Beca PhotOn 2017

annaïs miró

Sergi Alcázar ha resultat guanyador de la Beca PhotOn Festival 2017 amb el seu treball Vestigium, sobre el procés de destrucció del barri de ‘La Catalana’ a la perifèria de Barcelona. Alcázar, de 25 anys i nascut a Premià de Mar, rebrà un premi de 2.000 euros atorgat per la firma Andersen Tax&Legal Spain i l’edició d’un llibre imprès per La Imprenta CG que formarà part de la col·lecció de llibres ‘PhotOn Festival Jóvenes Talentos’. L’any 2017, la Beca PhotOn ha rebut centenars de treballs dels cinc continents. Vietnam, Kenya, Austràlia, Rússia, Colòmbia o Brasil s’uneixen a uns altres 20 països de tot el món en una de les ediciones més internacionals de la Beca PhotOn Festival. En aquesta edició, el premi de la Beca PhotOn Festival 2017 està valorat en 9.000€ (3.000€ més que l’any passat) fet que la situa com una de les beques més importants d’Espanya. En paraules del guanyador: “Estoy muy nervioso porque no me esperaba recibir los dos premios. Yo no elegí el trabajo, fue el trabajo el que me eligió a mí. Empecé a ir al barrio de La Catalana hace nueve años, cuando estudiaba el bachillerato artístico. Ahí ni siquiera sabía que quería ser fotógrafo. Empecé a ir sin cámara, porque ni siquiera tenía, y cuando llevaba tres meses yendo a hablar con los vecinos, un día pensé en comprar una cámara y hacer fotos para poder pintar después cuadros sobre la situación del barrio. Pensé que la cámara era un buen medio para documentar el barrio porque los vecinos se iban a marchar de allí. Y al empezar a hacer fotos me enamoré del medio fotográfico. Fue el trabajo el que me hizo fotógrafo y no al revés”. Alcázar va començar a fer fotos als barris marginals de Barcelona als 16 anys interessat pel desconegut. En acabar els estudis d’art comença a estudiar fotografia a l’IEFC i guanya la IV Beca Connecta’t al Fotoreportatge de La Caixa amb ‘Toxic’ sobre la vida d’un col·lectiu de toxicòmans. Treballa a l’ACPG, realitza pràctiques a El Magazine i sibstitueix l’editor en cap abans de viatjar a la índia. Més tard treballa com a col·laborador a La Vanguardia. Actualment és responsable de fotografia en El Nacional.cat, que compagina amb els seus projectes de fotografia documental, retrat i publicitat.