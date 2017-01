Una producció del Museu Universitat de Navarra arriba al Reina Sofia

Sempre / Encara. Òpera sense veus, la creació musical del compositor Alfredo Aracil (Premi Nacional de Música 2015) i el dissenyador Alberto Corazón (Premi Nacional de Disseny 1989), impulsada i produïda pel Museu Universitat de Navarra en col·laboració amb el Centre Nacional de Difusió de la Música (CNDM) arriba al Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia el dia 16 de gener interpretada per Joan Carles Garvayo (Premi Nacional de Música 2013).

L’espectacle es va estrenar a l’octubre del 2015 al Museu Universitat de Navarra, amb una gran acollida per part del públic i la crítica. Després de l’èxit de l’estrena absoluta, aquesta producció pròpia ha itinerat durant 2016 en diversos centres i programes artístics com les Xornadas de Música Contemporània de Santiago de Compostel·la, el Festival Terres sem Ombra de Sines (Portugal), el Teatre Central de Sevilla i el Festival internacional de Música i Dansa de Granada.

“Sempre / Encara. Òpera sense veus “respon a la filosofia d’unir totes les disciplines artístiques presents al Museu Universitat de Navarra; en aquest cas, la col·lecció de pintura i fotografia amb la creació musical contemporània. Es tracta d’una producció innovadora, que provoca un diàleg abstracte entre els dissenys i textos que Alberto Corazón va realitzar en un viatge a Damasc amb la música composta per a piano sol per Alfredo Aracil i interpretada per Juan Carlos Garvayo. L’obra ofereix una memòria de la riquesa cultural siriana, per desgràcia ja perduda a causa del conflicte bèl·lic que assola al país.

