Seminari internacional sobre la Venècia invisible

El seminari internacional ‘Cartographies of the Unseen’ reflexiona sobre la Venècia que no es veu. La Universitat Iuav de Venècia acull els propers dies 15 i 16 de maig el seminari internacional ‘Cartographies of the Unseen’, com a part del programa de Catalonia in Venice 2017. La Venezia che non si vede , el projecte que presenta Catalunya a la 57a Biennal d’Art de Venècia dins els Eventi Colateralli. L’acte, on hi participarà l’artista Antoni Abad i diversos experts internacionals, vol ser una ocasió per reflexionar sobre les dinàmiques que s’han activat amb el projecte i en la mateixa ciutat, i així entendre més concretament quina és la seva conformació per part de ciutadans amb discapacitat visual. El seminari internacional ‘Cartographies of the Unseen’ servirà per presentar l’obra realitzada per la comunitat de ciutadans, estudiants i investigadors que han col·laborat al projecte BlindWiki en la seva edició veneciana, dins el projecte Catalonia in Venice 2017_La Venezia che non si vede, d’Antoni Abad i comissariat per Mery Cuesta i Roc Parés. El muntatge expositiu del projecte es pot veure als Cantieri Navali de Castello del 13 de maig al 26 de novembre d’aquest any. El projecte es basa en un mapejat sonor de la ciutat de Venècia a través de posts sonors que s’enregistren a l’aplicació Blindwiki, una plataforma digital amb la qual els ciutadans vidents i cecs participen en la gravació de notes de veu geolocalitzades. Amb la participació al projecte, cadascuna de les persones ha tingut la possibilitat d’explorar Venècia per traduir els espais, les arquitectures i les atmosferes en un relat col·lectiu. D’aquesta manera, es desvelen formes urbanes menys evidents i es traça un nou mapa del territori públic útil per a tothom. El seminari està produït per l’Institut Ramon Llull, amb el suport de la Universitat Iuav de Venècia i de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Comptarà amb la participació d’Antoni Abad, impulsor del projecte Blind.Wiki; Alessandro Trovato, president de la Unió Italiana de Cecs i Deficients Visuals; Àlex Dobaño, codirector de l’estudi creatiu Avanti-Avanti; Frederic Font Corbera, desenvolupador del web Freesound; Valeria Tatano, professora de Tecnologia de l’Arquitectura a la Universitat Iuav de Venècia; i Marleen Stikker, fundadora de Waag.

Etiquetes: Cartografia · Seminari internacional · Venècia