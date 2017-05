Segona edició del festival ReciclArt

annaïs miró

Del 8 de juny al 16 de juliol de 2017, tindrà lloc la segona edició del Festival d’Art i Reciclatge a la ciutat de Sitges. Sitges ReciclArt és un esdeveniment dedicat a la sensibilització mediambiental des de la perspectiva de l’art, que posa l’atenció en el problema dels residus d’una manera lúdica i festiva, i alhora promou els artistes locals i fomenta una economia creativa i sostenible. La programació del Festival es basa en el reciclatge artístic i inclou exposicions, tallers, música, conferències, etc. Artistes i artesans que treballen a partir de materials de rebuig tornaran a exposar la seva obra al Sitges ReciclArt. La programació de Sitges ReciclArt es distribueix en tres caps de setmana a partir del 8 de juny, Dia Mundial dels Oceans, amb la inauguració de l’Exposició d’art i reciclatge Drap-Art que acollirà el Centre Cultural Miramar, del 8 de juny al 16 de juliol de 2017. Let’s Clean Up Europe és un esdeveniment en què a tot Europa es realitza una acció comuna per conscienciar-nos de la quantitat de residus que arriben de forma incontrolada a la natura i per promoure la recollida col·lectiva (clean-up day) de residus als boscos, les a platges, als marges dels rius, etc. Els plàstics recuperats durant la jornada de neteja seran tractats a les dependències del CEM per seleccionar-los, classificar-los i preparar-los per muntar la instal·lació artística col·laborativa que es farà durant la FESTA DEL CORPUS SITGES.

Etiquetes: Festival ReciclArt