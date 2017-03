Segona convocatòria de VILLALART a Valladolid

annaïs miró

La Fundación Villalar Castella i Lleó està organitzant la segona

convocatòria de VILLALART, una mostra d’art a l’aire llibre a Villalar de los Comuneros, que se celebrarà el dia23 d’abril, Festa de la Comunitat de Castella i Lleó. VILLALART es presenta com una cita experimental per conèixer les propostes de 35 artistes que se seleccionaran en aquesta convocatòria. La proposta està dirigida a creadors que tinguin projectes de gran qualitat i que mereixin ser exposats, sense tenir en compte l’edat, la trajectòria, la procedència o qualsevol altra limitació, oferint-los l’oportunitat de participar en aquesta particular mostra d’art contemporani. El propòsit d’aquesta iniciativa és celebrar una exposició a l’aire lliure, en un lloc on s’hi concentren entre 25.000 i 30.000 persones, que estableixi un vincle real i proper entre les obres exposades i els seus creadors, que permeti i faciliti l’apropament amb el públic en general, però també amb crítics, comissaris, premsa, col·leccionistes, galeristes, museus, centres d’art, etc. Com a novetat d’aquest any, l’organització donarà cinquanta euros a cada artista seleccionat participant a la mostra, com a ajuda per les despeses de transport. També instal·larà una carpa on es realitzarà l’exposició per si plou. Es concediran tres premis de mil, cinc-cents i el premi especial Fermín arnero a l’obra que reflecteixi més bé la realitat social de Castella i Lleó, també de cinc-cents euros. Ell jurat d’aquesta convocatòria està format per Semíramis González, comissària independent i blogera d’art, Javier Díaz-Guardiola, periodista d’art, arquitectura i disseny a l’ABC, crític i bloguer d’art i Pedro Gallego, director de la galeria d’art de Valladolid La Gran.