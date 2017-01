Sculto col·loca La Rioja a l’avantguarda de la cultura

“Sculto és una Fira d’Escultura Contemporània crida a situar-se entre l’elit dels esdeveniments culturals que ja se celebren en altres ciutats espanyoles i ve a unir-se a l’atractiu que la Rioja té per la seva història, pel seu equilibri territorial i econòmic, pel seu paisatge i climatologia i, com no!, per la qualitat dels seus vins reconeguts fora i dins d’Espanya”. Aquest va ser el fil argumental del director de Comunicació de Sculto, el periodista José María Esteban Ibáñez, durant la presentació ahir d’aquesta Fira a l’estand de la Comunitat de La Rioja a Fitur, que durant aquests dies se celebra a Madrid.

La Fira reunirà a la capital de La Rioja durant els dies 31 de maig i 4 de juny la millor oferta sobre escultura contemporània a Espanya a través de la participació de més d’una vintena de galeries i de l’entorn de seixanta escultors. Això permetrà conèixer, analitzar i admirar el moment actual d’aquesta bella art, alhora que obrir la possibilitat a l’adquisició d’aquelles obres que s’exposin a la plaça de Proveïments logronyesa.

“Això no ha estat un somni del qual ara estiguem despertant -va assenyalar Esteban–, sinó un treball ple d’emoció i esforç que portem preparant des de fa més d’any i mig i que no finalitzarà quan Sculto tanqui la seva primera edició, sinó que tindrà la seva continuïtat durant tot l’any amb activitats com noves exposicions, conferències i debats sobre l’escultura contemporània. Logronyo i la Rioja seran focus d’atenció i d’interès permanent amb la celebració de , fira pionera a Espanya”.

L’equip de està format pel galerista Enrique Martínez Glera, l’escultora Beatriz Carbonell Ferrer i el mateix periodista José María Esteban Ibáñez, que compten amb l’assessorament com a comissaris de la Fira de la directora del Museu Würth La Rioja, Silvia Lindner, i del restaurador del Museu Artium, Enrique Martínez Goikoetxea.

La Fira es dividirà en ScultodeDía, amb l’activitat pròpia de la Fira i diferents conferències, debats i xerrades al Spacio Würth dins el recinte, i en ScultodeNoche, una sèrie de tasts en diversos cellers de la DOQ RIOJA. “Cap activitat, i molt menys la cultural d’una Fira, podia ser aliena als enormes atractius que atresora la cultura del vi de RIOJA, un senyal d’identitat de la nostra terra. Volem que els galeristes, els artistes, els col·leccionistes, els crítics i els que acudeixin a la Fira puguin contemplar i adquirir les escultures que s’exposin en Sculto, però que també gaudeixin de les bondats de la terra Rioja “.

La Fira, que ja va ser presentada el passat any a Anvers (Bèlgica) durant l’assemblea anual de l’Associació Sculpture-Network, que agrupa escultors, galeristes, directors de museus i crítics, de tot Europa, compta amb el suport del Govern de la Rioja, a través de la Conselleria de Desenvolupament Econòmic i Innovació, de l’Ajuntament de Logronyo i amb l’apadrinament del Consell Regulador de la DOQ RIOJA, així com del Museu Würth i diferents institucions i empreses de la Rioja i nacionals.

Etiquetes: Sculto