Sculpture Network start’17 en el CCA

El 29 de gener de 10.20 a 16 h. tindrà lloc en el CCA Andratx l’Sculpture Network start’17, esdeveniment organitzat per l’artista Isabela Lleó i el CCA Andratx, que per primera vegada participa a Sculpture Network com amfitrió. El CCA, ubicat en mig d’una espectacular naturalesa al peu de la Tramontana, mostrarà les escultures en l’exterior, creant-se així el diàleg entre el paisatge i l’art. Els artistes participants són Ferran Aguiló, Isabela Lleó, Joan Costa, Nancy Fernández, Miquel Segura, Andreu Maimó, James Lambourne i Tomeu Vidal.

