Santiago de Compostela inaugura un nou espai divulgatiu de l’art i el disseny

DIDAC (DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas) és una nova fundació sense ànim de lucre, amb seu física a Santiago de Compostel·la, que neix amb la intenció de fer divulgació i donar projecció al disseny i l’art contemporani. DIDAC produirà exposicions i projectes, programes i conferències, tallers i cursos. A més, treballarà en la construcció de dos arxius, un de digital, en constant actualització, que inclourà una selecció d’artistes, dissenyadors, arquitectes, cineastes, agents culturals, etc.; i un de físic, una mena de biblioteca, que reunirà els catàlegs, les revistes, els cartells, les fotografies i els llibres d’artista que contribueixen a l’estudi del disseny i l’art contemporani a Espanya i Portugal en els últims cinquanta anys.

DIDAC inaugura la seva activitat amb l’exposició Specchio Paulo Reis, una mostra col·lectiva comissariada per David Fang, que es pot veure fins el 14 de maig. Fa més d’una dècada, al febrer de 2006, es publicava el primer número de la revista DARDOmagazine, donant inici a un projecte que desembocaria en una editorial, una empresa de disseny i ara en la Fundació DARDO Institut do Deseño i dónes Arts Contemporànies ( DIDAC). Al capdavant d’aquesta iniciativa hi havia dos militants i entusiastes de l’art contemporani, el gallec David Fang, i el brasiler Paulo Reis, mort el 2011 i a qui se li ret homenatge amb aquesta exposició. Hi exposen Albano Afonso, José Bechara, Rui Calçada Bastos, Carlos Maciá, Sandra Cinto, José Pedro Croft, Rui Chafes, Iran do Espírito Santo, Fernanda Gomes.

