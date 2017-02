Galeria Carles Taché: Santi Moix omple de flors el seu Brooklyn Navy Yard

annaïs miró

La Galeria Carles Taché de Barcelona, carrer Mèxic, 19, obre les portes a l’exposició The Brooklyn Navy Yard de l’artista barceloní Santi Moix (1960) a partir del dia 2 de març de 2017. La mostra reuneix les darreres obres realitzades per Moix al seu estudi, situat al lloc homònim (Moix viu i treballa a Nova York) del títol de la seva exposició. Són pintures de gran format, totes consagrades a la representació floral. Moix és un supervivent d’una època en què la Gran Poma era un lloc perillós però fèrtil per a l’art, on podia menjar pizza i mirar com passava la vida, jugar a la pilota basca amb els portoriquenys a l’aleshores perillós Tompkins Park, a Alphabet City, i pintar amb un filtre de cafè. Amant del gran format, tot i que sempre comenci per petits esbossos, a Nova York ha volgut oferir els fruits d’aquells moments en què els dies de passejades cristal·litzen en hores d’intensa productivitat, de condensació de la inspiració i silenci absolut de l’autor cap a la seva obra. Barreges de textures, pinzellades, llenços sobre els que s’hi afegeix el paper hiperresistent tyvek. I molt de color que serveix per dotar la seva atmosfera onírica d’un to brillant, de vegades brillantment pertorbador. La seva obra, directa i agosarada, sempre és un camp de recerca, aprenentatge i resolució. Creador polifacètic, Moix també dibuixa i esculpeix, però és a la pintura on hi troba el seu lloc de reflexió. Malgrat que és una pintura eminentment abstracta, Moix ha demostrat en nombroses ocasions la seva gran capacitat per al dibuix amb la seva sèrie d’obres al voltant de Les Aventures de Huckleberry Finn, de Mark Twain. L’any 2002 va ser reconegut amb la beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation.

