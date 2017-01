Sandra March a la galeria La Place

La Galeria La Place del carrer de les Basses de Sant Pere, 10 de Barcelona presenta, del 4 al 25 de febrer, l’exposició Or sembla, plàtan és“ de l’artista catalana Sandra March. Després de seva residència artística a Washington, d’estar exposant a Nova York i duent a terme diversos projectes a Miami, l’artista s’ha establert a París i, des d’allí, torna per realitzar una exhibició individual al nostre espai.

La mostra, comissariada per la crítica i historiadora de l’Art Elina Norandi, reuneix sis grans peces -a més que, per a aquesta ocasió, l’autora ha realitzat una edició numerada de les pintures en paper de periòdic i en format pòster- en les quals l’artista utilitza l’humor com a eina per elaborar un interessant discurs que, per hilarant, no deixa de ser crític i incisiu.

Cada peça, després de provocar-nos un inevitable somriure, actua com un artefacte desencadenant d’una reflexió que evidencia i desarma els mecanismes utilitzats pel poder establert per al seu desenvolupament i afirmació. Els superherois, personatges de còmic i d’il·lustracions infantils actuen com a còmplices d’un entramat visual que encara que, en aparença, resulta alegre i amable no triga en mostrar-se tan àcid i atroç com pot arribar a ser-ho el món d’avui.

Una vegada més, Sandra March, ens demostra amb la seva obra que, en un moment en què la transgressió artística és complexa d’aconseguir, la via humorística, característica del treball d’aquesta artista, es converteix en una arma òptima de desobediència i creació.

Etiquetes: Galeria La Place · Sandra March