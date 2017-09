Salvador Dalí no és el pare de Pilar Abel

La Fundació Gala-Salvador Dalí informa que ha rebut els resultats de les proves d’ADN de Salvador Dalí, que demostren que Pilar Abel no és filla biològica de Salvador Dalí.

“El Jutjat de 1ª Instància núm. 11 de Madrid ha traslladat als lletrats de la Fundació Gala-Salvador Dalí (el despatx Roca Junyent) el dictamen emès per l’Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en el que, després d’analitzar les mostres biològiques de Pilar Abel Martínez i les obtingudes en l’exhumació de les restes mortals de Salvador Dalí, conclou que els resultats obtinguts “permeten excloure Salvador Dalí com a pare biològic de María Pilar Abel Martínez”.

Aquesta conclusió no és cap sorpresa per la Fundació, ja que no hi ha hagut en cap moment cap indici de veracitat d’una pretesa paternitat. Es confirma que aquesta decisió judicial inusual i injustificada de practicar l’exhumació ha estat totalment inadequada i desproporcionada, i es posa en evidència la seva total improcedència i la inutilitat dels costos i perjudicis de tota mena, que ha ocasionat, respecte als quals la Fundació reitera la seva reserva expressa d’accions.

La Fundació se n’alegra que amb aquest dictamen es posi fi a una polèmica absurda i artificial i que la figura de Salvador Dalí quedi definitivament exclosa d’unes pretensions sense fonament. La Fundació Dalí se n’alegra així mateix de poder-se centrar novament en la gestió del seu extraordinari llegat artístic i en la divulgació de la obra i figura de Salvador Dalí.

Properament es restituiran les restes mortals de Salvador Dalí. S’informarà oportunament quan hagin estat reubicades”.

