“Sala 18 (sobre d’A. Pizarnik” a Hell Gallery

Hell Gallery del carrer Cendra, 8 bis de Barcelona presenta el dia 20 de gener a partir de les 19 h. Sala 18 (sobre d’A. Pizarnik“, projecte de Vocdat + Alicia G, performance, art sonor i poesia. Capitanejat per l’artista multidisciplinar Alicia G., que hi posa veu als versos de Pizarnik, el grup d’art sonor format també per Daniel A.M. i Davi M.M. recrea un univers auditiu únic a base de sintetitzadors, paisatges electrònics i loops que ens apropen de manera directa i subconscient a la poeta argentina i a la sala 18 en la que es va veure confinada durant els que serien els seus darrers anys de vida.

