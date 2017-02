Saadio presenta “City Trip” a la Galeria Out of Àfrica

La Galeria Out of Àfrica presenta del 8 d’abril al 28 maig 2017 City Trip de Saadio.

Observar els quadres de Saadio és com llegir jeroglífics. Esplèndid, però reservat als iniciats. Introduït per la seva família en els signes peul i els misteris cosmogònics dels dogon, aquest guardià dels misteris va utilitzar al seu torn símbols per expressar l’evolució de la societat africana i la confrontació dels rituals tradicionals en el si de la vida africana contemporània. Podem trobar aquests elements sagrats en la presència misteriosa d’animals perduts en els meandres de l’àmbit urbà: gallines, cocodrils, serps i peixos, tot un simbolisme tradicional barrejat en una ciutat viva, acolorida i plena d’olors, on es mouen milers de ciutadans en cotxe, en moto o a peu, i sobrevolada pels avions.

Les parets de Dakar parlen, gairebé literalment, amb els grafits i les tanques publicitàries. Descobrim la ciutat a través de les parets. Aquest colorit microcosmos urbà, aquests símbols populars, Saadio els exalta de vegades de manera nostàlgica, com en aquest quadre, “Kodak“, on recupera els estudis de fotografia de Dakar, treballant en el passat amb la pel·lícula Kodak. SAADIO aïlla l’objecte observat i l’integra en un fons de símbols pintats com a jeroglífics.

Després de fer un mural a la Sicap Baobab de Dakar el 1990, Saadio es va instal·lar el 1997 a l’illa Ngor. Allà hi havia a prop dels tallers dels artistes per tornar a organitzar els festivals d’art de l’illa. El 2004, localitzat per la galerista Aude Minart, va participar en una exposició col·lectiva a la Galerie Africaine de París. Va intervenir també en diferents edicions del Dak’Art Off en col·laboració amb el canal Horizon i les galeries Art i Agora. El 2008, el Ministeri de Cultura del Senegal el va seleccionar per representar al seu país en el Pavelló Francès durant l’Exposició Internacional de Saragossa (Espanya). A partir del 2011, el món artístic va començar a descobrir el seu estil i el seu llenguatge artístic: aquest any va participar en exposicions col·lectives a Friburg (Alemanya); al festival d’art Regards sud cours, a l’illa de Gorea (Senegal), i al festival XeeX Art, en el marc del 85è aniversari de l’empresa Eiffage, amb la col·laboració de l’ajuntament de Dakar. Però és a partir del 2012, amb la sèrie Y’en a marre, quan l’artista es va integrar al moviment de mobilització per al nou govern del president Macky Sall i del ministre de cultura Youssou N’Dour, que els crítics d’art van reconèixer el seu valor artístic.

A la imatge, “Kodak“, 2016, de Saadio.

