Ruta “Montjuïc, una història d’urbanisme” al MAC

Amb aquesta ruta, i partint de l’edifici on es situa el MAC Barcelona es proposa un recorregut centrat en els moments més importants de desenvolupament contemporani, lligats als grans esdeveniments internacionals com l’Exposició Internacional del 29 o els Jocs Olímpics del 92, i posarem en situació les restes arqueològiques trobades arran d’aquests canvis urbanístics.Espai natural referent per a la ciutat de Barcelona, la seva ubicació i característiques han estat cabdals per a determinar els diversos usos que ha tingut al llarg dels segles: ja sigui com a lloc preuat per les matèries primeres, estratègic per la defensa, espai de lleure, barri de barraques o aparador de la ciutat al món.

A la imatge, Museu d’Arqueologia de Catalunya.