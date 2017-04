Ruby Rumié porta els carrers de la seva Cartagena natal a NH Gallery

La Galeria Nohra Haime, 730 5th Avenue, presenta Weaving Streets de Ruby Rumié del 21 d’abril al 10 de juny.

La mostra inclou una sèrie de fotografies, un vídeo, un cartell, i cinc volums de venedors ambulants de Cartagena. Aquest nou cos de treball va néixer d’una trobada casual entre l’artista, Ruby Rumié, i Dominga Torres Teheran, una dona que des de fa més de 45 anys ha recorregut els carrers de la ciutat venent peix. Dominga va cridar l’atenció de l’artista per la seva bellesa única i natural.

Weaving Streets és un intent de rescatar les dones com Dominga de l’oblit i la invisibilitat – les dones que han passat anys valuosos de la seva vida com a venedores ambulants, vagant de manera permanent els barris de la ciutat. L’objectiu d’Rumie és presentar nous punts de vista sobre els venedors i el seu entorn. La trobada de l’espectador amb aquestes dones serà diferent per a l’exposició – que serà especial. Els espectadors podran veure per primera vegada el que sempre ha estat allà, igual que el fi vel entre el visible i l’invisible, un vel d’estereotips antics i constants que ens mantenen insensible, o cecs, així que ignorar les realitats meravelloses i diferents.

“Els problemes com la violència de gènere, la gentrificació, les barreres socials i la discriminació constitueixen una preocupació constant que intent de descobrir a través del meu treball, per mitjà de grans instal·lacions en les que utilitzo la repetició com una plataforma per a la protesta; cossos com a objectes de consum massiu que revelen la desaparició del nostre patrimoni immaterial, i les fotografies per a suggerir l’enigma de l’estratificació social, tots ells tenen la intenció d’estimular la reflexió, l’alegria, el plaer visual, l’emoció i la investigació “, explica Rumié.

Rumié condensa el material recollit en un corpus compost per cinc volums que es despleguen en l’espai de la galeria i que funciona com arxiu històric: àlbums de fotos, àlbums de segells i un vídeo d’un acte celebratori. Les imatges es transformen en conjunt en una lluita contra la mort i l’oblit, convertint-se així en un llegat i la memòria per a ser escoltat per les generacions futures.

Nascut a Cartagena d’Índies, Ruby Rumie va estudiar a l’Escola de Belles Arts de Cartagena d’Índies. Rumie va participar en la secció internacional de la Primera Biennal d’Art Contemporani, Cartagena d’Índies, i recentment se li va concedir una beca de la Fundació Rockefeller Bellagio Center, on va completar la darrera etapa del projecte Weaving Streets, durant una residència de quatre setmanes. Actualment viu i treballa a Cartagena, Colòmbia.

A la imatge, vista de la mostra “Weaving Streets” de Ruby Rumié.

Etiquetes: Galeria Nohra Haime · Ruby Rumié