Roses programa un cicle sobre el seu patrimoni arqueològic

annaïs miró

El Cicle organitzat per l’Àrea de Cultrua de Roses està dedicat a aprofundir entorn al coneixement del patrimoni arqueològic rosinc i el seu futur, a través de la visió de diferents professionals i estudiosos vinculats amb el patrimoni de la població. Han prosseguit els treballs d’estudi de l’urbanisme, del tipus d’ocupació i de la cronologia, i també els treballs de recuperació de la muralla i dels seus complements defensius. El cicle tindrà lloc els dies 21 i 26 d’abril, i 5 i 12 de maig, a les 20.30 h, al Centre Cultural Ca l’Anita. El cicle sobre Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de Roses, congregarà diferents professionals i estudiosos que treballen i mantenen una forta vinculació amb el patrimoni del municipi, per tal de conèixer tota la riquesa del mateix a partir de les seves visions i coneixements. El cicle s’iniciarà el 21 d’abril amb la xerrada a càrrec d’Anna Maria Puig, qui parlarà de les darreres aportacions obtingudes a partir de la recerca arqueològica en el nucli fortificat de Puig Rom i el seu entorn. El mes de juliol de 2016 es va dur a terme la tercera campanya d’excavacions d’aquest jaciment, treballs que van prosseguir en l’estudi de l’urbanisme, el tipus d’ocupació i la cronologia, i en la recuperació de la muralla i els seus complements defensius. El 26 d’abril, els arquitectes que treballen a la Ciutadella, Carles Victoria, Joan Falgueras i Lluís Bayona, presentaran les darreres actuacions realitzades i els projectes en marxa a curt i mig termini que es preveuen en aquest recinte històric. Marcel Pujol, el 5 de maig, parlarà sobre les línies bàsiques per a la intervenció i museïtzació de la vila medieval de Roses, conjunt format pel monestir de Santa Maria i la vila de Roses, tots dos encerclats per un recinte fortificat, a més de dues àrees periurbanes, que són el Barri del Port i el Raval de les Botigues. Un projecte que té el propòsit de marcar les línies principals que han de regir la recerca històrica, intervenció arqueològica, de conservació i restauració, i de museïtzació de l’entorn medieval de Roses que es conserva a l’interior de la Ciutadella. El cicle finalitzarà el 12 de maig, amb la presentació de la proposta de constitució de la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic (UdG), a càrrec de Josep Burch i Lluís Palahí. Aquesta proposta es marca com objectiu la transferència de coneixement en l’àmbit de l’arqueologia com a mitjà per millorar la conservació, gestió i promoció del patrimoni arqueològic, especialment el de Roses.

