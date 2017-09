Rosavictòria exposa “Una ànima, dos cervells” a Can Gustà

Del 16 de setembre al 29 d’octubre Can Gustà de Bàscara presenta l’exposició de Rosavictòria Una ànima, dos cervells, dibuixos, pintures i collages. La mostra es pot visitar els dissabtes i diumenges, de l’11.30 a les 13.30 h.

Rosavictòria (Bell-lloc d’Urgell, 1955) presenta a Can Gustà de Bàscara una mostra representativa del seu treball en els darrers cinc anys. Un treball que ara exposa a casa per primera vegada, després d’haver-lo mostrat parcialment en diverses sales foranes (La Corunya, Barcelona, Donosti, Madrid, Màlaga, Tolosa).

Una ànima, dos cervells s’articula i manifesta en els tres àmbits definitoris de la seva producció: la figura, l’abstracció i, allò que ella n’anomena, els paisatges de l’ànima.

Tres àmbits que, a banda del que el seu nom indica, s’eixamplen, s’encavalquen i interaccionen. Però que són, tots tres i sobretot, la plasmació en imatges de la mateixa intensitat emocional i de pensament; una força, aquesta, que poua del llegat de la seva genètica materna -l’avi Miquel, la tieta Maria Dolors, la mare…-, assaonada pels anys d’atenció al proïsme en l’àmbit de la salut, construïda sobre un aprenentatge intens i metòdic (sàviament enriquit per escoles de procedència diversa), i finalment matisada i destil·lada pels seus processos introspectius, espirituals i reflexius des de Pujarnol (El Pla de l’Estany)

De tot l’explicat, i encara d’alguna cosa més, fent les operacions oportunes i tirant ratlla, n’ha nascut això que s’hi pot contemplar: un doll de peces, creatives, ben resoltes, de registres i tècniques múltiples i variats, a sopluig i empara d’aquest curiós però concloent Una ànima, dos cervells”

La contemplació pausada d’aquests treballs us portarà a mons i dimensions inconegudes, us obrirà i farà descobrir “calaixets” -com diu ella- mentals i anímics propis, i us regalarà noves relectures personals i sensitives d’allò que heu vist i percebut en primera instància.

