Rosalía Banet inaugura al Centre d’Art Alcobendas

annaïs miró

Del 3 de març a l’1 d’abril de 2017, l’artista Rosalía Banet presenta l’exposició Aflicción al Centre d’Art Alcobendas, al carrer Mariano Sebastián Izuel, 9, d’Alcobendas. Actualment Banet és becada per la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma. La mostra retrata un individu confús i perdut dins d’un món construït per ell mateix però que cada vegada li resulta més aliè i hostil. L’exposició contra de tres sèries principals: “Aflicción”, on l’artista reflexiona sobre la obsessió i el dolor que se’n deriva; “Human Hairballs”, que pren com a punt de partida la tricofàgia, un transtorn obsessiu-compulsiu que consisteix en menjar-se els propis cabells; i “Sangre”, on a través de més de cent dibuixos amb el fil conductor comú del color vermell, l’artista reflexiona sobre l’ésser humà de la societat actual. En aquests retrats, realitzats amb acrílic i llapis sobre paper, Rosalía Banet –guanyadora del Premi de la Comunitat de Madrid 2015 –, mostra com l’interior surt a l’exterior per mostrar-nos la ferida, la nostra fragilitat i les nostres pors. La golafreria contemporània, amb la seva ansietat, la seva angoixa i insatisfacció, dins d’un sistema deshumanitzat. Des de 2010 el seu treball ha seguit girant al voltant de l’alimentació i la malaltia, no només a nivell físic sinó com a representació de la societat actual però, a més, la societat de consum apareix reflectida com un gran supermercat on tot està a la venda, fins i tot l’ésser humà. Seguint les metàfores culinàries recurrents a la seva obra, podríem dir que conjuga amb lucidesa el que ve de gust i allò repugnant, la dolçor i l’amargor . Sota l’aparença ingènua, amable, moltes vegades naïf de les seves obres, s’hi amaguen temes complexos, espinosos, de vegades feridors, com la relació de l’amor i la violència, les personalitats escindides, els anhels i les obssessions més fosques.

Etiquetes: aflicció · Centre d'Art Alcobedas · Rosalía Banet