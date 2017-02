“Rogenca, argila i foc” d’Antònia Roig, al Terracotta Museu de Ceràmica

Del 4 de febrer al 7 de maig de 2017 el Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal d’Empordà presenta l’exposició d’Antònia Roig, Rogenca, argila i foc. La inauguració tindrà lloc el dia 4 de febrer a les 19 h.

El projecte artístic de l’Antònia Roig Perera és també el projecte vital de Rogenca, la marca de ceràmica pensada, creada, elaborada i comercialitzada per aquesta artista: una proposta alternativa que segueix una estètica pròpia fruit d’una manera particular de contemplar la vida i de transformar-la per mitjà de la creació ceràmica. Amb passió, tenacitat i il·lusió, l’Antònia ha aconseguit combinar de manera equilibrada la recerca en les nostres tradicions populars i la investigació en materials, formes i colors, per tal d’oferir-nos una obra ceràmica única; una obra que, en el seu conjunt, és la integració original i estètica de les transformacions personals i professionals esdevingudes a l’autora al llarg de molts anys de treball continuat.

L’exposició “Rogenca, argila i foc”, justament, pretén mostrar els seus més de quaranta anys d’ofici, el temps que ha dedicat a recórrer un camí ascendent en la recerca d’un llenguatge ceràmic propi. És la celebració -ara que l’autora tot just ha tancat les portes del seu taller-, de la seva llarga trajectòria, una bona mostra de la plenitud de la seva creativitat, alhora que vol ser una aturada per a reflexionar i gaudir de l’experiència assolida.

Des del primer moment, Rogenca s’ha caracteritzat per la creació d’una proposta alternativa que segueix una estètica pròpia en objectes utilitaris. Objectes que mostren una mateixa filosofia i unes idees estètiques similars, tot partint d’una concepció que cerca adaptar-se a les noves tendències per a l’habitatge i la llar que esdevé lloc central per a estimular el benestar personal de qui l’habita; els olors, la il·luminació, els colors, les textures, les formes originals són les propostes que ens ofereix Rogenca: vaixelles pensades per a la menja reposada i agraïda, l’aigua en moviment, la llum justa per a cada racó, els humidificadors i les plantes que aporten frescor i vida, les evocacions dels perfumadors i el detall decoratiu que destaca en un lloc concret de la sala. Propostes que més tard es diversificaran amb la creació d’altres peces més decorativistes i no seriades que ens mostren l’obra més personal de l’artista, com ara els plafons i les instal·lacions.

S’ha procurat que cada una de les peces que s’exhibeixen a l’exposició continguin els elements més destacats de cada cicle o període creatiu de Rogenca: l’experimentació, creació i combinació de colors característics, la repetició de múltiples formes que configuren un sol objecte, la utilització de diversos materials per fer els contenidors del missatge artístic i la introducció d’experiències personals, com la inclusió d’elements de la filosofia artística oriental experimentats abans i definitivament adquirits i consolidats després de la seva visita al Japó.

Les peces més creatives de l’artista han tingut un marc conceptual ben a prop de l’entorn on ha desenvolupat la seva vida: el Mediterrani, amb els seus colors vius i alegres, el mar que ens donà vida des dels temps dels fenicis i, alhora, el mar que viu la tragèdia d’aquells que el creuen cercant una vida millor; el Passeig a la vorera del riu Daró, amb la varietat de colors i formes que segueixen les diverses estacions, i els personatges que viuen en aquest escenari, en parelles, en grup, solitaris, amb exclamacions d’alegria i amb actitud reflexiva… Tot un microcosmos ple de vida integrat dins de l’univers de la creació artística en tots els diversos formats que permet la ceràmica.

La varietat de l’obra de Rogenca requereix diferents maneres de fabricació, entre elles l’ús del torn, la reproducció amb el colatge i la utilització de la laminadora per fer les planxes. Les peces estan fetes de gres, porcellana, refractari i terres acolorides, decorades amb pinzell o pistola, pel mètode del banyat i utilitzant tècniques de reserva. Tot sovint, els mateixos esmalts i colorants han estat creats per la mateixa artista que els ha anat renovant i millorant fruit de la constant investigació dels minerals i la recerca de la tècnica per aplicar-los. Un cop aconseguit l’efecte pictòric i artístic que caracteritza els objectes sortits del taller, les peces es couen al forn elèctric a alta temperatura, que oscil·la entre els 1280 i els 1400 graus.

Antònia Roig ha estat titular de tots els dissenys que al llarg dels anys ha comercialitzat, resultat de la recerca que ha vingut realitzant any rera any. Moltes vegades també hi ha incorporat elements de tradició popular en desús, com son el vímet per les nanses i agafadors i els galets de suro per les setrilleres de cuina.

“Rogenca, argila i foc” esdevé una bona oportunitat per a conèixer les inquietuds artístiques de l’autora durant la seva llarga i profitosa trajectòria professional i vital, reflectides en aquesta proposta de maduresa creativa. Una festa visual que ens convida a celebrar i gaudir del seu univers personal i artístic. Un nom: “Rogenca” que evoca no només el color de la terra, sinó també la convicció política i vital que ha marcat la seva trajectòria personal.





Etiquetes: Antònia Roig · Rogenca argila i foc · Terracotta Museu de Ceràmica