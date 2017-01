“Roch It” de Rosana Antolí a la Galeria Espai Tactel

La Galeria Espai Tactel del carrer Dénia, 25 B de València inaugura el dia 13 gener 2017 a les 20.00 h. la mostra Rock It. Tactel presenta l’obra de l’artista Rosana Antolí (Alcoi, Alacant, 1981). La seva pràctica artística es basa en la intersecció entre art, coreografia i vida quotidiana. El caràcter utòpic és essencial en la seva pràctica, i en conseqüència el fracàs de les accions implicades. Posseeix un BFA a la Universitat Politècnica de València, i MA en Performance and Sculpture al Royal College of Art, Londres. Rock It és la primera exposició individual a la seva galeria valenciana després d’haver exposat en galeries i museus nacionals i internacionals. Ha realitzat exposicions individuals a la Fundació Joan Miró (Barcelona, ​​2016), LagerHaus62 (Zuric, 2015), el Centre Cultural Espanya Còrdova (Còrdova, Argentina, 2014), el Casal Solleric (Palma de Mallorca, 2013), l’Institut Juan Gil -Albert (Alacant, 2012) i el Centre d’Art Tomás i Valiente (Madrid, 2008). Ha participat així mateix en nombroses mostres col·lectives, entre elles les celebrades a CAC Wifredo Lam (l’Havana, 2016), CCEMx (Mèxic DF, 2016), CCEN (Managua, 2016), Josée Bienvenu Gallery (Nova York, 2016), Herbert Read Gallery (Canterbury, 2015), Museu ABC (Madrid, 2015), The Ryder Projects (Londres, 2015), Alserkal Avenue (Dubai, 2015), MUA (Alacant, 2015), Caryl Churchill Theatre (Londres, 2015), Fundació cultural Providència (Santiago de Xile, 2014), DA2 (Salamanca, 2014), Delft Museum (Delft, Holanda, 2014), Friktioner (Uppsala, Suècia, 2014), Local Projects (Nova York, 2013), Volta (Basel, 2013 ), Buzzcut Festival (Glasgow, 2013), CCAI (Gijón, 2013).

David Armengol, comissari de l’exposició escriu que “Rock It va ser un gran hit de la música de ball en els vuitanta, un tema pioner en l’ús del turntablism – crear música mitjançant l’alteració de la rotació del vinil; és a dir, avançant i retrocedint la temporalitat del so – i un vídeo musical de Godley & Cream premiat per la MTV el 1984 tant pel seu concepte com pels seus efectes especials. Em va fascinar la seva atmosfera caòtica, així com l’ànsia embogida dels autòmats a mig fer, supeditats a una repetició infinita que arriba a anul·lar el sentit dels seus actes. Però al marge de la meva lectura, la seva reiterada visió em va permetre connectar Rock It amb la pràctica artística de Rosana Antolí, que d’això es tractava”. Afegeix que “al meu entendre, Rock It sintetitza tres dels interessos principals que defineixen el seu treball en l’actualitat. En primer lloc, la coreografia de la quotidianitat, en aquest cas moviments rutinaris (aixecar-se, menjar, caminar, cuinar, banyar-se …) saturats fins a convertir-se en pura disfunció. A continuació, la teatralització de la realitat; un entorn identificable i reconeixible (la llar) que es desvirtua mitjançant un esdevenir sobreexcitat i convuls. Finalment, l’alteració del ritme (l’scratch) com a dispositiu sensible que ens empresona i al seu torn ens allibera de l’experiència repetitiva de l’espai social.”





