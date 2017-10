Roca Junyent cedeix a La Pedrera “L’Orella” de Joan Ponç

Roca Junyent ha cedit a la Fundació Catalunya-La Pedrera ‘L’Orella’, pintura de Joan Ponç que s’exposa per primera vegada al públic a la mostra “Joan Ponç. Diàbolo “, inaugurada el dia 6 d’octubre i que es podrà visitar fins al 4 de febrer de 2018.

A través de l’exposició, la Fundació Catalunya-La Pedrera pretén mostrar una nova interpretació de les obres i de la figura del pintor Joan Ponç. Des dels seus inicis a mitjans dels anys 40 fins a les seves últimes obres en els anys 80, l’artista va demostrar una immensa capacitat per explorar els racons més recòndits i foscos de l’ésser humà a través de la pintura.

Sota el títol “Diàbolo”, l’exposició pretén donar a conèixer les obres de Joan Ponç i el caràcter solitari, únic i màgic que definia la seva essència. Joan Ponç va ser el primer pintor a renovar la pintura plàstica d’avantguarda després de la Guerra Civil, mentre la seva impetuosa entrada al segle XX va arribar a inquietar experts, poetes i crítics que, després de veure les seves obres van arribar a definir-lo com un artista autèntic, al·lucinant, diabòlic i carnavalesc.

Roca Junyent i la família Ponç comparteixen una llarga història personal i professional en comú. Francesc Segura, soci de Roca Junyent, va ser durant anys l’administrador de l’obra pictòrica de Joan Ponç, heretada pel fill de l’artista. Actualment exerceix aquesta tasca la néta del pintor.

Sobre Roca Junyent

Etiquetes: Joan Ponç · L'Orella · La Pedrera · Roca Junyent